7 krutih, a iskrenih razlogov, zakaj ljudje varamo – čustveno in fizično

Pomembno se je zavedati, da imamo ljudje različne definicije, kaj pomeni varati. In zato obstaja toliko različnih razlogov, zakaj varamo. Nekateri na primer menijo, da je spogledovanje nedolžno dejanje, drugim pa se zdi, da se za tem skriva veliko več.

Obstajajo različne vrste varanja Fizično varanje

Fizično varanje je, ko se oseba v razmerju spusti v spolno aktivnost z drugo osebo zunaj razmerja. To vključuje tudi poljubljanje in druge spolne dejavnosti. Čustveno varanje

Čustveno varanje se lahko zdi na začetku neškodljivo, npr. nekdo se pogovarja o intimnih stvareh zunaj razmerja. Ti dve osebi lahko začneta tvoriti močno vez, ki se razvije v spolno nabito čustveno povezavo. Sexting

Sexting je, ko se dve osebi spogledujeta prek besedilnih sporočil na svojih mobilnih telefonih ali računalnikih in si pošiljata poredne fotografije. Virtualno varanje

Do virtualnega varanja pride, ko dve osebi prek storitev družabnega omrežja razvijeta strasten virtualen odnos. To vključuje tudi spletna mesta za zmenke, kot je Tinder.

Dober način, da ugotovite, ali ste morda že varali, je, da razumete, ali bi svojemu partnerju povedali o interakciji, ki ste jo imeli z drugo osebo. Znana klinična psihologinja dr. Alicia H. Clark je za portal Your Tango povedala: »Skrivnost je dober lakmusov papir za zvezo – če partnerju ne bi povedali o interakciji, ne glede na to, kako 'nedolžna' mislite da je, varate.«

Načeloma vsi razumemo, da je varanje napačno dejanje, zakaj torej še vedno varamo? To je 7 najpogostejših razlogov, zakaj imajo poročeni moški in ženske fizične in čustvene afere.

Pomanjkanje zavezanosti odnosu

Ljudje so postavljeni v situacijo, ko se ljudje z njimi spogledujejo, kar se jim morda še nikoli ni zgodilo. Nekaterim je dana možnost, da varajo in se v tistem trenutku ne bojijo posledic. Občutek lova je lahko namreč bolj navdušujoč kot vzdrževanje odnosa.

Clarkova pravi: »Novost je velik akter v privlačnosti, anonimnost pa ponuja priložnosti. Morda na letalu srečate kakšnega fanta, ki se spogleduje z vami, vam laska in vam daje nekaj, česar v svojem primarnem odnosu ne dobite. Če se na to odzovete na način, ki vam bo pomagal zapolniti praznino, ki jo imate v svojem primarnem odnosu, vstopite na ozemlje čustvene nezvestobe.«

Ljudje uporabljajo varanje kot izgovor za prekinitev zveze

Oseba v razmerju lahko preneha ljubiti svojega partnerja. Ker želi zapustiti zvezo, vara, da se vse skupaj čim prej konča.

Potrebe v odnosu niso zadovoljene

Ljudje imajo v svojem spolnem življenju različne potrebe, ki jih lahko zadovolji le njihov partner. Te potrebe vključujejo strast, romantiko, naklonjenost, pozornost, ljubezen, seks in občutke hvaležnosti. Če potrebe niso zadovoljene, lahko to povzroči občutke osamljenosti, napetosti in zanemarjenosti.

Sčasoma lahko oseba začne iskati drug način, kako zadovoljiti svoje potrebe. Za mnoge ljudi je to začetek čustvene afere – in sčasoma tudi fizične.

Par si ne vzame časa za vzdrževanje odnosa

Vzdrževanje odnosa je enako pomembno kot vse druge odgovornosti v našem življenju, zato si morata partnerja vzeti čas drug za drugega.

Pomanjkanje izražanja in komunikacije v razmerju

Ljudje pogosto pozabimo povedati drug drugemu, koliko si pomenimo, ali pa pozabimo razpravljati o pomembnih vidikih svojega odnosa. Pomanjkanje komunikacije pa pomeni, da ni prostora za rast v odnosu.

Potreba po samoraziskovanju

Ko dva človeka ves čas preživita skupaj, lahko postane dolgočasno. Včasih ljudje potrebujejo osebni prostor, da se za nekaj časa oddaljijo od svojega razmerja. Nekateri ljudje v iskanju sebe poiščejo nekoga drugega in upajo, da bodo z njegovo pomočjo zgradili svojo osebno identiteto.

Negotovosti

Nekateri ljudje so negotovi in čutijo, da jih bo partner prevaral ali pa da njihova zveza ne bo trajala. Tako raje kar sami najprej varajo, preden bi kdo prevaral njih, saj se jim to zdi veliko lažje kot pa čustvena bolečina.