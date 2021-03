6 znakov, da ste posvem pripravljeni na novo ljubezen

Čas, ki si ga po razhodu vzamete zase, je pomemben. Kajti vsak potrebuje določeno obdobje, v katerem predela zgodovino in odpre vrata prihodnosti. Kako pa vedeti, kdaj nastopi trenutek za nove zmenke? Razhod ste (večinoma) preboleli Nerealno je pričakovati, da misli nikoli več ne bodo zatavale na ljubezensko zgodbo, ki se je končala. A eno je, da nanjo gledate z obžalovanjem, jezo, žalostjo in nostalgijo, nekaj povsem drugega pa, da se sicer spomnite nanjo, ne prebuja pa v vas kakšnih posebnih občutkov. Zgodovine ni mogoče izbrisati, kadar jo sprejmete kot nekaj, kar se je pač moralo končati, ste jo v meri, ki obljublja srečnejšo prihodnost, pustili za seboj. Postali ste bolj samostojni Potem, ko se zveza konča, je ena največjih bojazni strah pred samoto in osamljenostjo. Ta mnoge napelje k temu, da se brezglavo podajo v novo razmerje, ki v tem primeru temelji na povsem napačnih razlogih.

Raje, kot bo se ujeli v to zanko, sprejmite samski stan, samostojnost in se naučite živeti s samim seboj. Nova zveza tako ne bo temeljila na strahu pred samoto, temveč na želji po življenju v dvoje. Nikoli z zvezo ne vstopajte zato, ker ob sebi potrebujete sočloveka, temveč zgolj zato, ker si želite biti v razmerju z nekom. Ne podlegate pritiskom okolice Dobronamerni nasveti prijateljev in članov družine, da bi morali najti nekoga, s katerim bi spletli gnezdo, izvajajo pritisk, kateremu neredki podležejo in zvezo osnujejo zato, da bi ugodili ljudem, ki so jim blizu.

Tudi to je napačen razlog za snovanje odnosa. Želja po njem bi morala vznikniti in dozoreti v vas samih ne pa v ljudeh, ki vam sicer hočejo dobro, a s svojim prigovarjanjem velikokrat storijo le škodo. Povem jasno vam je, kaj v razmerju hočete in pričakujete Vsaka razpadla zveza je svojevrstna šola za naprej. Kajti v njej človek spozna in dojame, česa si želi in česa noče. Potem, ko te zadeve po razhodu postanejo jasne ter izkristalizirane, ustvarijo jasna merila ter kriterije, po katerih se je dobro ravnati in od njih ne odstopati. Vsaj ne v preveliki meri. Priznavate svoje napake Nihče ni popoln in vsak ima svoje napake, ki seveda doprinesejo k dinamiki v zvezi. Včasih tako zelo, da ta zaradi njih razpade. Čas po razhodu je tudi čas, ko se je treba zazreti vase, si priznati svoje zmote ter napačna dejanja in tako preprečiti, da bi ogrozile naslednjo ljubezensko zgodbo. Zavedate se svoje vrednosti Kadar človek spozna svojo vrednost veliko lažje postavi merila, koga bo spustil v svojo bližino in koga ne. Poznavanje in priznavanje svojih kvalitet so osnove za snovanje zdravega odnosa, brez manipulacije, poniževanja in tudi nasilja. Človek, ki pozna svojo vrednost, ne pristaja na manj. In ko to točko dosežete, ste zagotovo pripravljeni na snovanje nove ljubezenske zgodbe s pravo osebo in z zdravimi temelji.

