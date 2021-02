6 zakonov privlačnosti

Kako deluje zakon privlačnosti med dvema osebama? So vsi zakoni privlačnosti enaki? Znanstveniki so jih razdelili na biološke, psihološke in sociološke, ki pogosto nastopajo v kombinaciji. Podobnost Ljudi privlačijo tisti, ki so jim fizično podobni, čeprav tega morda ni opaziti na prvi pogled. Do tega zaključka so strokovnjaki prišli z raziskavo, v kateri so osebe ocenjevale privlačnost obrazov nasprotnega spola. Med temi je bil tudi njihov digitalni obraz, spremenjen v drug spol, ki so ga najpogosteje izbrali za najprivlačnejšega, kar dokazuje zakon podobnosti. Sorodstvene vezi Včasih drug drugega ljudje privlačijo zato, ker jih spominjajo na enega od staršev ali tega nadomestijo, čeprav se to sliši še tako bizarno. Pokazalo se je, da posamezniki s starejšimi starši pogosto izbirajo starejše partnerje, na primer. Aktivnost Če ste fizično vznemirjeni, na primer zaradi telesne vadbe, in srečate nekoga, ki vam zadiši, je možnost, da vas bo spolno privlačil, veliko večja, kot če bi bil vaš srčni utrip mirnejši. To pa zato, ker boste izvor vznemirjenosti pripisali tej osebi namesto vadbi. Alkohol Nobena skrivnost ni, da se nam pod vplivom alkohola nekdo hitro zazdi bolj privlačen, a če bomo nadaljevali v tej smeri, se nam lahko pokvari več kot samo zmenek. Če hočemo nekoga spoznati, to počnimo brez opojnih substanc, ki poleg tega pri večini ljudi ne vplivajo najbolje na libido. Nedostopnost Videti je, da je nedostopnost eden izmed močnejših zakonov privlačnosti. Ljudje, ki so iz takšnega ali drugačnega vzroka nedostopni, se zdijo veliko bolj privlačni kot tisti, ki so na dosegu roke, vedno pripravljeni pomagati ali najti dobro besedo. Hormoni Tukaj so tarče predvsem ženske, ki imajo mesečno perilo, saj so pod močnejšim vplivom hormonov, ki jim včasih polepšajo, včasih pa zagrenijo življenje. Pa vendar so ženske v dneh pred menstruacijo, ko so najbolj plodne, zelo dovzetne za čare različnih moških, čeprav sploh ni nujno, da iz tega kaj nastane. A želja je nekaj dni lahko zelo močna.

