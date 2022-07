6 stvari, ki moške puščajo hladne pri seksu

Nimajo samo ženske seznama stvari, kaj vse bi morali moški med rjuhami znati bolje, tudi močnejši spol ima o vsem svoje mnenje, vendar večkrat modro in potrpežljivo molči. A tudi moški lahko opazijo vse, kar bi ženske rade skrile, pa ne govorimo o celulitu.

Pretvarjanje

Ne gre samo za hlinjenje orgazma, za katero je znano, da moških ne zanima, veliko moških se počuti izigranih, ko po nekaj mesecih strastnega razmerja, ki ne vključuje samo seksa, ugotovijo, da morajo naenkrat za seks prositi ali si ga kako drugače zaslužiti. Če je ženski spolni nagon manjši od njihovega, to raje vedo takoj, namesto da so neprijetno presenečeni.

Ljubka imena

Moški nimajo nič proti, če jim rečete srček ali mucek, a v postelji so raje tiger ali Tarzan. Če jih ženske med strastnimi trenutki kličejo z ljubkovalnimi imeni, jih mine vse, saj se počutijo manj možato.

Higiena

Tako moški kot ženske imajo svoj vonj, feromoni delajo svoje, a vseeno je osebna higiena nekaj obveznega, naj bo zgoraj ali spodaj. Poleg neprijetnega vonja je še posebno odbijajoče, ko se med dlačicami in tam okoli najde košček toaletnega papirja, kdo ve, koliko star.

Neenakost

Če se moški potrudi in v postelji stori vse, kar bi ženska rada, ni tako nerazumljivo, da vsaj nekaj od tega pričakujejo nazaj. Sodeč po anketah moške najbolj moti zavračanje oralnega seksa ali, če že pride do tega, da je njihov penis obravnavan kot neužitno korenje, ki ga je treba žvečiti nekaj minut. Če ženska ve, kaj početi z njihovim korenjakom, so presrečni.

Popravljanje

Nič ne bo narobe, če da ženska svojemu moškemu »navodila za uporabo«, mu pokaže, kaj ji je všeč, ga vodi, spodbuja, mu šepeta ... Če pa to preraste v nenehno popravljanje, usmerjanje in ukazovanje, ker ji ni nikoli nič všeč, moški izgubi samozavest pa tudi voljo, da bi zadovoljeval nekoga, ki je večno nezadovoljen.

Primerjanje

Ženska je lahko imela nešteto ljubimcev, a moški o tem ne želijo poslušati, še manj pa si želijo primerjav z bivšimi, sploh če so bili boljši. Radi živijo v prepričanju, da so prvi, eni in edini, ki so kdaj zadovoljili svojo drago, zato o bivših vse dobro, a ne v postelji.