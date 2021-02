5 znakov, da vaš odnos ni na pravi poti

Preveč seksa

Nedavna raziskava je pokazala, da pari, ki se razhajajo, tega še sami ne vejo in ne razumejo najbolje, a počasi namesto midva začnejo uporabljati ti in jaz ter se čudno vesti. Pa poglejmo, kateri so ti znaki.Študije kažejo, da ima veliko parov, preden se razide, zelo pogoste spolne odnose, morda celo bolj kot običajno, s katerimi so tudi zelo zadovoljni. Morda je to zato, ker imajo zaradi ljubimca povišan libido, morda pa jih žene slaba vest.Nepričakovana darilca niso vedno samo znak pozornosti, ampak tudi občutka slabe vesti in krivde, ki jo partner občuti do drugega zaradi različnih vzrokov – nezvestobe, pomanjkanja privlačnosti, nezanimanja ...Pari, ki si v javnosti na vse načine izkazujejo pozornost, včasih celo tako, da bi si morali najeti sobo, niso vedno samo zelo zaljubljeni, ampak so tudi zelo negotovi, ne zaupajo ne vase in ne v svojo ljubezen, zato jo morajo pred vsemi izkazovati. To je kot potrditev, zaradi katere ima njihov odnos smisel, ko pa »ugasnejo kamere« in par ostane sam, se kriza še poglobi.Ko partner začne opravljati drugo osebo brez razloga in zelo osebno, se vprašajte, ali to ne počne zaradi tega, ker ga ta oseba privlači. Ne govorimo o opravljanju računovodje, ampak novih sodelavcev, prijateljev, sosedov, družine, bivših partnerjev ... Posebno pri slednjih je treba biti pozoren, saj od tam, kjer še vedno tli sovraštvo, ni daleč do ljubezni.Partnerji, ki se poznajo ali so skupaj že dlje, si večinoma ne namenjajo preveč pozornosti, razen ob posebnih priložnostih ali ko imajo močan občutek krivde in ga želijo zabrisati s privrženostjo.Sem spadajo tudi tisti, ki čez noč postanejo idealni, se z vsem strinjajo, se ne prepirajo, ne izzivajo, tako da ima drugi občutek, da je vse v najlepšem redu, pa tudi tisti, ki so pretirano ljubosumni.