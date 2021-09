5 znakov, da vam v postelji ne gre najbolje

Namen predigre je zbliževanje, vzpostavljanje intimnega in varnega prostora.

Izkušnje

Predigra

Enakopravnost

Tišina

Če ste med ljudmi, ki kakovost spolnega odnosa ocenjujejo po orgazmu, po mnenju strokovnjakov za seks ne vidite celostne slike in spolnost pravzaprav podcenjujete. Kateri so znaki?MasturbacijaŠtevilni mislijo, da je posledica masturbacije manjše zanimanje za spolni odnos, a raziskave kažejo, da je ravno obratno. Samozadovoljevanje spodbuja libido, pozitiven odnos do sebe, poleg tega pa več orgazmov vodi v bolj zadovoljivo spolnost, saj se bolje poznate in veste, kaj vam je všeč. Torej, samozadovoljevanje je zaželeno.Te pridejo s prakso, kar preprosto pomeni, da več seksa prinaša več izkušenj. To se sliši zelo preprosto, pa vendar ni vedno tako. Če imate stalnega partnerja, se pogovarjajte o tem, kaj vama je všeč, tako bosta lažje nabirala kilometrino in izkušnje.Njen namen je zbliževanje, vzpostavljanje intimnega in varnega prostora, v katerem se lahko oba bolj sprostita in uživata, še posebno ženska. Znanstveno je dokazano, da pripadnice nežnejšega spola običajno potrebujejo dlje, da dosežejo orgazem, zato je preskakovanje predigre zgrešeno, prav tako pa je dokazano, da imajo tudi moški boljši in bolj intenziven orgazem, če si vzamejo čas za predigro.So stvari, ki ste jih v postelji pripravljeni storiti, in so tiste, ki jih niste, o tem naj bi s partnerjem imeli dogovor, ampak na splošno velja, da tisto, kar od nekoga pričakujete, tudi vračate. Če vas nekdo zadovolji oralno, je več kot lepo, če to storite tudi vi.Vsak se po spolnem odnosu obnaša po svoje, pa vendar ... Če je partner po seksu vedno umaknjen, tih, zadržan ali celo žalosten, nekaj ni v redu. Čisto mogoče je, da krivda ni na vaši strani, zato pa imate toliko večjo možnost, da neprijetne stvari popravite v dvoje. Ponudite pomoč, pogovarjajte se, žalost naj ne bi bila posledica seksa.