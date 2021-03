5 znakov, da ste v dobrem razmerju

Vzajemno spoštovanje

Resnicoljubnost

Prisotnost

Svoboda

Več je pohvale kot kritike

Dokaj lahko je prepoznati slabo razmerje, zato pa se ljudem včasih ne svita, kako naj bi prepoznali dobro in kako naj bi ga zgradili.Vsi pari se prepirajo, vendar je pomembno, kako to počnejo, saj mora določena raven spoštovanja vedno obstajati.Ko pride enkrat do točke, da se par ne spoštuje, ampak se prezira in obtožuje, je vrnitev zelo težka, saj je izgubljeno tudi zaupanje, ne samo spoštovanje. Ko nekoga spoštujete, vam je mar zanj in si isto želite v zameno, kar pa še ne pomeni, da se je treba žrtvovati.S partnerjem res ni treba deliti vsake malenkosti, prav pa je, da ste resnicoljubni, iskreni. Pa vendar vsakdanja komunikacija ne poteka samo o velikih in usodnih odločitvah, ampak se vrti tudi okrog drobnih stvari, in morda je malenkosti prav zabavno deliti, dokler je celotna komunikacija v redu.O prisotnosti in čuječnosti se veliko govori, vendar ne vedno v povezavi s partnerstvom, kjer je prav tako ključnega pomena.Ni malo partnerjev, ki so drug ob drugem samo s telesom, ne pa tudi v duhu, vpričo njega brskajo po telefonu in spletu, si dopisujejo naokoli in delajo vse, samo ne pogovarjajo se in ne družijo. Pari, ki so sposobni pristne komunikacije, imajo veliko več možnosti za srečno skupno življenje.Prav tako kot je pomembno skupno preživljanje časa v odnosu, je pomembna tudi svoboda, pustiti drug drugemu dihati in rasti samostojno, ne samo vzajemno.Ni treba, da sta partnerja ves čas priklenjena drug na drugega in da si iz oči bereta želje, to je izčrpavajoče in na koncu lahko spominja na službo, dolžnost. Partnerju je treba dovoliti, da razširi krila, letita pa skupaj.Tako kot pohvala je nujna tudi kritika, ko je podana na pravi način, saj se tudi zaradi nje partnerja začneta zavedati svojih pomanjkljivosti, ki jih poskušata popraviti in izboljšati. Ne pozabite, da je za vsako kritiko potrebnih pet pozitivnih stavkov, ki jo izničijo. Ne podajajte se v medsebojno kritiziranje, ampak v spodbudo.