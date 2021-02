5 znakov, da ste spoznali sorodno dušo

Popolna sproščenost

Seks je pomemben, ampak ni precenjen. FOTO: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Dajanje

Več kot seks

Vaše življenje je lepše

Podpora

Ko spoznate sorodno dušo, ni treba, da se zgodi potres. Včasih je ljudje takoj ne prepoznajo, zagotovo pa obstajajo znamenja ob poti, ki nakazujejo na to, da ste jo našli.Ne gre za običajno sproščenost, ampak za globlji občutek, ki izvira iz tega, da se počutite popolnoma sprejete takšni, kot ste. Ni potrebe po pretvarjanju, kajti sorodna duša vas bo prepoznala in vzljubila.Tako radi boste preživljali čas z njo, da se vam bo zdelo, da preteklost ne obstaja, prav tako ne nemir, čeprav imate metuljčke v trebuhu, ampak vznesenost. Pred svojo sorodno dušo ste takšni, kot ste v resnici, ni pritiska in potrebe, da se prilagodite okusu nekoga, se spreminjate, da bi bili bolj všečni.Sorodno dušo boste radi osrečevali in skrbeli zanjo, ne zato, ker bi morali, ampak ker si boste tako želeli in bo to vaša svobodna volja. Dajanje bo osrečevalo oba.To še malo ne pomeni, da seks ni pomemben, ampak da ni precenjen. Ne gre (samo) za fizično in spolno privlačnost, ki jo čutite do sorodne duše, to ni vezno tkivo odnosa, ampak bi lahko naštevali še toliko drugega – od bližine do sprejetosti ...Druženje in življenje s sorodno dušo vas peljeta v smer, da izboljšate sami sebe, čeprav vas v to nihče ne sili. Ko vidite sebe v očeh svoje sorodne duše, ko zagledate same sebe v tem žaru, ko vidite, kako vas ta oseba osrečuje, se zavedate, da je vaše življenje zaradi nje lepše in vi sami prav tako. Najlepše pa je, da ne potrebujete velikih dogodkov, da bi se kar naprej počutili tako, saj vas povezujejo in osrečujejo tudi vsakdanje, male stvari.Ko prejemate podporo sorodne duše, se kljub okoliščinam počutite najmočnejše na svetu ali pa vsaj dovolj močne, da se boste spopadli z vsem, kar vam pride na pot. Podpora vas dela močnejše in bolj samozavestne, hkrati pa energijo črpate iz neomajnega zaupanja v svojo sorodno dušo. S takšno podporo se boste počutili nepremagljive.