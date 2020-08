5 znakov, da se ne počutite varnih

Eden od znakov zdravega odnosa je, da se oba partnerja v njem počutita varna. Če se ne, to lahko negativno vpliva na vse življenje. Vendar včasih znakov ni lahko prepoznati, zato preberite spodnje vrstice.

Dvom Ne glede na to, kaj storite dobrega, partner vedno dvomi o vas in o motivih za vaše početje, ne more se sprijazniti z dejstvom, da ste poskušali le delati dobro. To je zato, ker nekje globoko v sebi dvomi o sebi in o svojih razlogih, vi pa mu dovolite, da to prenaša na vas – to pa ne daje občutka varnosti.

Nadzor

Partner mora o vas vedeti vse – kje ste bili, kdaj, s kom, zakaj, kaj ste se pogovarjali, kaj ste jedli in pili, kaj so imeli pri sosednji mizi ... Ne prenese, da bi se imeli dobro brez njega, in vas nenehno nadzoruje. Če ste že skrajšali čas s svojo družbo, zato da ste lahko več sami z njim, in če partnerju dovolite, da vam pregleduje telefon, vaš odnos tone v temo in v njem varnosti ni.

Krivda

Partner, ki drugega partnerja kar naprej krivi za vse, kar je narobe na svetu, sploh pa za vse, kar gre narobe njemu, ne želi in verjetno niti ni sposoben videti svojega deleža odgovornosti, kaj šele, da bi ga sprejel. Takšno razmišljanje vam lahko samo pije kri, nikakor pa vas ne dela mirnih in sproščenih v odnosu.

Ljubosumje

Če partner ne mara vaše družine, prijateljev in prijateljic, sodelavcev, domačih živali in sploh nikogar, je jasno kot na dlani, da sam ni prepričan o sebi in to preslikava na vas tako, da uprizarja ljubosumne scene, ki se ne končajo vedno dobro. Ščepec ljubosumja je kot ščepec soli v hrani, a če je je preveč, pokvari vse. Le kako bi se lahko počutili varne ob nekom, ki si ne zaupa?

Ego

Če partnerja nikoli ne zanima, kako se počutite, o čem razmišljate, o čem sanjate, ampak vedno govori le o sebi, ima velik ego in vas v resnici sploh ne opazi. Zagotovo to ni oseba, ob kateri bi se lahko počutili varne ali sprejete, ker je to človek, ki bo vedno mislil samo nase in poskrbel samo zase.