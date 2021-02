5 stvari, ki ubijajo željo po seksu

Gledanje v mobitel

Super je imeti kužka, a postelja naj ne bo rezervirana zanj. FOTO: Fongleon356/Getty Images

Spalnica naj bo spalnica

Kaos

Družba

Težki pogovori

Potrudite se, da bo spalnica prostor za počitek in posteljne radosti. FOTO: Vasyl Dolmatov/Getty Images

So stvari, ki jim je spalnica namenjena, in so tiste, ki jih je bolje početi kje drugje, pa čeprav se zdi ta prostor najbolj udoben, saj uničujejo željo po seksu.Nič ni narobe, če si zavrtite romantično pesem ali nastavite budilko, vseeno pa ne pretiravajte z brskanjem po spletu, druženjem na družabnih omrežjih, ker boste tako popolnoma pozabili, da imate poleg sebe partnerja.Tudi če bo hotel navezati stik z vami, boste v svojem vesolju, zato odložite telefon, če ga ne potrebujete, in se posvetite raje partnerju.Pogosto se zgodi, da spalnica postane delovni kotiček, v katerem ljudje obsedijo na postelji, imajo v naročju računalnik in opravljajo svoje delo, pregledujejo pošto, iščejo informacije na spletu ... To ubije vsako strast, zato je nujno, da delo pustite pred vrati. Veliko bolje je, da se o tem pogovarjate.Včasih spalnica postane otroška soba, nastlana s plišastimi igračami, kockami, lutkami, ki nimajo kaj iskati tam. Spalnica je spalnica, postavite meje.Spalnica je privlačna, ko je pospravljena, sveža, čista, svoj čar pa izgubi, ko se v njej kopičijo kupi perila, likalna deska in druge stvari, ki imajo svoje mesto v utilitiju, kleti ali na podstrešju. Urejena spalnica kliče po tem, da se v njej sprostite in prepustite užitku.Zgodi se, da spalnico okupirajo majhni otroci in družinski ljubljenčki, kar je zelo hitra pot do tega, da vaše spolno življenje zamre. Če si ne želite tega, omejite obiske na kratke trenutke.V življenju se zgodijo situacije, ko se resnemu pogovoru tudi v spalnici ne morete izogniti, pa vendar naj jih bo čim manj. Težke teme, kot so krediti, stres v službi, obveznosti do otrok, gospodinjstva, pustite za kuhinjo, delovno ali dnevno sobo, saj bodo v spalnici speljale pozornost stran od partnerja in bosta drug na drugega preprosto pozabila.Težko je preklopiti z resnega na romantiko, o tem se pogovarjajte drugje.