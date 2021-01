5 stvari, ki odženejo partnerja

Pomanjkanje romantične ljubezni

Premalo smisla za humor

Če se oba ali samo eden nehata truditi, bo v spalnici zavladal dolgčas. FOTO: Lanastock/gettyimages

Sočutje

Nekakovostno spolno življenje

Če nekdo nikoli ne pokaže niti malo smisla za humor, ga je težje prepričati, da je življenje lepo.

Nestrpnost

Z leti se tako moški kot ženske spreminjajo, imajo drugačna pričakovanja in želje, tudi od partnerja, in nekatere stvari jih lahko pošteno zmotijo v njihovem svetu.Partnerski odnos je treba negovati ves čas in vanj vlagati energijo, seveda pa morata pri tem sodelovati oba. Če daje in vlaga samo eden, drugi pa se ne trudi, bosta tudi prvega sčasoma minili strast in vztrajnost, da bi hodil po trepalnicah.Nihče ne misli, da je partnerstvo eno samo krohotanje, čeprav je res, da humor reši marsikateri napeti trenutek in zagato ter sprosti negativno energijo.Imeti smisel za humor pomeni pogledati na stvari kdaj tudi z razdalje in se jim nasmejati, tudi ko so resne, ker je ljudi tako manj strah. Če nekdo nikoli ne pokaže niti malo smisla za humor, ga je težje prepričati, da je življenje lepo.Sposobnost, da se vživimo v nekoga drugega, občutimo njegova čustva in smo jih z njim pripravljeni deliti, je sočutje. Partner, ki drugega partnerja »ne vidi«, ko je v stiski in potrebuje pomoč, je preveč zaverovan sam vase, da bi bila lahko to dobra kombinacija.Skorajda ni partnerskega in spolnega odnosa, v katerega se z leti ne bi zažrla rutina, vendar lahko pozorna partnerja to poskusita skupaj premagovati.Če pa se oba ali tudi samo eden nehata truditi, bo zavladal dolgčas, ki ga bo težko še kdaj pregnati, razen če oba naenkrat zagrabi avanturizem. Pa ju bo zagrabil v isto smer?Prav neverjetno je, kako različni ljudje so lahko skupaj, pa vendar tudi takšne pare začnejo razdvajati razlike, sploh če jih kdo v odnosu nenehno poudarja, namesto da bi bile začimba. Ko se začnejo prepiri o veri, rasi, drugače mislečih, spolnem prepričanju in še čem, nas lahko partnerjeva nestrpnost pošteno zmoti, včasih celo toliko, da smo nekoga pripravljeni zapustiti.