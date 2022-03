5 stvari, ki moških ne vzburjajo

Moški, ki ima zares rad svojo žensko, ji ne bo nikoli naravnost povedal, kaj ga moti ali ne vzburja pri seksu, zato pa obstaja internet, kjer lahko izlije svojo dušo in pove, kaj zanj ni seksi.

Nizka samopodoba

Nihče ni popoln in ne mara razkazovati svojih napak, sploh pa ne pred nekom, ki ga ljubi, a spolnost je tudi to. Je popolna razgaljenost, golota, pripravljenost na predajo, je zaupanje, in ženska, ki se ne zna ali ne more sprostiti, mu sporoča, da mu ne zaupa. Ne zaupa njegovi ljubezni, njegovemu okusu in še čemu, kar ga lahko celo užali in zato ne vzburja.

Pogoji

Moški imajo radi seks, ampak kadar je to nekaj, za čimer se morajo gnati in se truditi, ker jim partnerica to nenehno pogojuje, jih lahko zanimanje mine. Če je kaj narobe, ne uporabljajte seksa za izsiljevanje, da bi dosegli svoje, to je odbijajoče. Bolj odbijajoče je samo še obnašanje, kot da je ženska moškemu naredila uslugo, ker je spala z njim.

Hlad

Tudi moški niso imuni proti drobnim stvarem, kot so poljubi, bežni dotiki, kuštranje las, pohvala glede videza ... Vse to vpliva na njihovo samozavest in samopodobo, saj se tako čutijo ljubljeni in zaželeni.

Všeč mu je, če partnerica poudari svoje čare samo zanj. FOTO: Getty Images

Če tega ni in je ženska hladna, se bo sčasoma ohladil tudi on, saj intimna komunikacija med partnerjema ni omejena samo na spalnico.

Zanemarjenost

Res je, moški največkrat ne opazijo vseh mogočih dlak, ki jih ženski ni uspelo odstraniti, ampak osebna higiena je pač nujna. Neumiti lasje in telo, razvlečena trenirka, sprane spodnjice so lahko razumljivi, a ne za vedno. Všeč mu je, ko jo vidi urejeno in ko zna poudariti svoje čare, še posebno kadar to stori samo zanj.

Monotonost

Lepo je vedeti, kaj je v postelji všeč obema, a lepo je tudi raziskovati, saj nikoli ne veste, ali ne boste odkrili nekaj še boljšega. Moški imajo radi razgibano spolnost, ženska, ki samo leži pod njimi, ni nekaj, o čemer sanjajo. Ko se začne spolnost z vsemi svojimi podrobnostmi ponavljati, jih to lahko odbije.