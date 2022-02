5 stvari, ki jih pri seksu nihče ne mara: slaba higiena ni afrodiziak

V postelji bi vsi radi bili popolni in naredili dober vtis, a ni tako preprosto, saj je prostora za napake, ki si jih nihče ne želi, vedno dovolj. Katere so najbolj živce parajoče?

Zavračanje oralnega seksa

Oralni seks je lahko čudovit del spolnosti, a nikar ne pričakujte, da ga boste dobili, če ga sami niste pripravljeni izvajati. Od partnerja ne morete zahtevati nečesa, česar sami ne ponujate, in če se izogibate oralnemu seksu, ste prikrajšani za lepšo predigro, poleg tega partnerju tako ves čas sporočate, da ga ne sprejemate v celoti.

Egoizem

Običajno so moški tisti, ki se bolj ženejo za svojim orgazmom in pozabljajo na ženskega, še več, ko enkrat doživijo vrhunec, se lahko tudi mirno obrnejo na drugo stran postelje in zaspijo, partnerica pa ostane nepotešena.

Pri seksu ne zatirajte čustev. FOTO: Getty Images

Poskrbeti najprej za damo in nato zase je običajno najbolje za oba, tudi zato, ker ženska po prvem orgazmu ne omaga, temveč lahko živahno nadaljuje.

Izogibanje čustvom

Naj bo seksualni odnos tak ali drugačen, ko z nekom seksate in doživljate orgazme, vam ta oseba ni ravno zoprna, čeprav ste prepričani, da gre samo za seks. A na to osebo mislite, povezujete jo s prijetnimi občutki, zato se lahko vprašate, ali se je res treba izogibati čustvom in jih zanikati, če so prisotna? Redko je seks samo seks.

Brez humorja

Humor lahko reši še tako ponesrečen položaj in ga naredi smešnega, banalnega, odvzame mu težo, zato da lahko dogodek prebavite in greste naprej. Pri seksu se velikokrat zgodi kaj nepričakovanega, vendar ni treba, da vas je sram, to lahko rešite s ščepcem humorja, če je druga stran to pripravljena sprejemati.

Higiena

Ko hormoni naredijo svoje, v navalu strasti marsičesa ne opazite, ampak verjetno boste opazili slabo higieno ali pa jo vsaj zavohali. Nekaterim je to privlačno, večini ljudi, ki skrbijo zase in za svoje telo, pa odbijajoče.

P ri seksu se velikokrat zgodi kaj nepričakovanega, vendar ni treba, da vas je sram, to lahko rešite s ščepcem humorja.

Nihče ne pravi, da je treba seksati, ko pridete ravno izpod prhe, a higienski minimum je vedno obvezen. Če ga še ne pogrešate, ker ste tako zaljubljeni, pride čas, ko tudi zaljubljenost mine in se nos odpre resnici.