5 razlogov, zakaj ljudje varajo

Lljudje so lahko nezvesti na različne načine, emocionalno, telesno ali oboje, za njihovo nezvestobo se običajno skrivajo globoko vzroki, ki lahko privedejo do konca odnosa ali pa do njegovega novega začetka. Najnovejše raziskave kažejo, da se bo med 20 in 40 odstotki moških ter med 20 in 25 odstotki heteroseksualnih žensk v določenem trenutku odločilo za skok čez plot.

Romantične zablode

Pod vplivom medijev in družbe ljudje o svojih odnosih gojijo romantične predstave in iluzije, ki se razbijejo v vsakdanu. Nihče ne more večno ostati noro zaljubljen, saj se sčasoma privajamo na partnerja, zato je tudi naša hormonska reakcija nanj sčasoma drugačna kot na začetku. Ljubezen je tudi trdo delo in vlaganje v odnos, sklepanje kompromisov in še marsikaj, kar je za nekatere ljudi prenaporno in raje poiščejo nov vir užitka.

Priložnost dela tatu

Številni menijo, da so imuni za nezvestobo, kar je lahko naivno, če so pogosto v stiku z drugimi ljudmi (na primer v službi), kjer se dogaja veliko čustvenih interakcij. Ko nekdo, ki ni naš partner, v nas vsak dan sprošča valove dopamina, je treba vedeti, kje so meje, sicer jih lahko hitro prestopite.

Beg

Romantična afera je običajno tudi beg od težav, ki jih ima človek sam s seboj in doma, ker je veliko bolj vznemirljiva, kot je spogledovanje z nerešenimi stvarmi, ki vzbujajo bolečino. Namesto da bi se nekdo ukvarjal s sabo, pozornost preusmeri v afero, kjer je potešen in zadovoljen, in tako potlači druga boleča čustva.

Starševstvo

Čeprav se še nikoli ni toliko pisalo o tem, kako biti dober oče ali mama, je dejstvo, da veliko parov prihod otroka preseneti na način, kot ga niso pričakovali, ne znajo pa se prilagoditi. Naj bo še tako težko najti čas in prostor za dvoje, je to nujno.

Občutek podcenjenosti

Partner, ki je doma nenehno podcenjevan, kritiziran in kontroliran, ima občutek, da ni dovolj vreden, da njegova ljubezen ni dovolj, zato je bolj dovzeten za čare drugih, ki ga obravnavajo lepše kot njegov partner.