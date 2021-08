5 primerov, ko ni vredno iti na drugi zmenek

Včasih je težko ugotoviti, ali je bil uspešen ali ne, saj je bil prijeten, a nič več kot to; je to dovolj, da greste še na naslednjega; ko odpove tudi intuicija, si zastavite nekaj vprašanj. Enaki interesi Če iščete partnerja, boste iskali nekoga, ki ima enake ali podobne interese kot vi. To najlažje ugotovite z iskrenim pogovorom, a včasih se mu ljudje izmaknejo in takrat je čas za spoznanje, da so morda dobri za eno noč, ne pa tudi za odnos. Pozornost niha Vaša pozornost in pozornost osebe, s katero ste na zmenku, bi morali biti usmerjeni na vaju, ne pa na vajin pametni telefon. Če vidite, da sami ali v dvoje nenehno pogledujete proti telefonu ali pa ga že kar brezsramno pregledujete, kot da niste na zmenku, je to znamenje, da vas ta oseba ne zanima dovolj. Morda malo, a ne dovolj, da bi se dobili še enkrat. Bivši Tukaj ni veliko dodati. Kdor se v pogovoru kar naprej vrača k svojemu bivšemu partnerju, ga obtožuje ali obožuje, gotovo ni primeren, da bi mu posvetili čas še za en zmenek. Vsaj ne, dokler se o bivšem partnerju ne pogovorita. In če sami ne nehate govoriti o bivšem partnerju, tudi niste zreli za nov odnos. Ljubosumje Če na prvem zmenku zaznate ljubosumje s strani človeka, s katerim ste, pa naj bo namenjeno vašim preteklim zmenkom ali pa uspehu v službi, si predstavljajte, kaj šele bo, če je ta človek že zdaj ogrožen od vsega in vam to tudi pove. Tudi če je zavito v celofan, ker ste pač prvič na zmenku, bežite stran. Drugačne moralne vrednote Na družabnih omrežjih se vsi lahko skrijemo za smeške, srčke, poljubčke in podobno, v resničnem življenju pa se nihče ne more ves čas pretvarjati, da je nekaj, kar ni. Moralne vrednote so pomembna stvar v življenju posameznika, in če se že prvič globoko z nečim ne strinjate, v kar verjame drugi, je morda bolje, da na drugi zmenek ne greste.

