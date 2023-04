5 neprijetnih resnic: vsakdo ima skrivnosti, naj vas ne presenetijo

Živimo v časih, ko resnico pogosto olepšujemo, a dejstva slej ko prej zabolijo, čeprav si pred njimi zatiskamo oči.

Sporočila še niso odnos

Sporočila, pa naj so še tako romantična, še ne vodijo k naslednjemu koraku, to je odnosu. Nekdo si lahko dopisuje z vami in tudi z drugimi brez resnih namenov, vi pa se morate odločiti, ali je čas za korak naprej.

Sebičnost

Vsi smo kdaj sebični in sebe postavljamo na prvo mesto, pri tem pa prezremo, da smo prizadeli partnerja. V odnosu se je treba naučiti sprejemati kompromise in se prilagajati, čeprav nas v osnovi ženejo lastni interesi, kar je včasih težko priznati tako sebi kot partnerju.

Opozorilni znaki obstajajo

Rdeče zastave ali opozorilni znaki vedno obstajajo, a jih v slepi zaljubljenosti nočemo ali pa ne moremo videti. Kljub temu nas notranji glas vedno svari pred nevarnostjo, zato bi ga morali poslušati, k sreči pa se najdejo tudi dobri prijatelji, ki nas posvarijo, na kaj bi morali biti pozorni. Ne vztrajajte dolgo pri slepoti, odprite oči resnici, čeprav je lahko neprijetna ali boleča.

Povezanost

Partnerja sta morda neskončno povezana in ljubeča, a dejstvo je, da nikoli ne vesta prav vsega drug o drugem, kar si je zelo težko priznati. Vedno obstaja del partnerja, košček njegovega srca ali duše, ki ga hote ali nehote skriva, in ko to izvemo, nas vedno presune. A ne pozabimo, vsakdo ima svoje skrivnosti, s katerimi lahko partnerja preseneti kadar koli.

Ljubezen ni dovolj

Mnenja se razhajajo, saj so ljudje načeloma radi večni romantiki, ki verjamejo, da je ljubezen dovolj, a nekateri menijo, da ljubezen sama po sebi ne zadostuje, ampak da odnos potrebuje še druge primesi. Spoštovanje, zaupanje, razumevanje, prijateljstvo, iskrenost in dobra komunikacija so le nekateri od osnovnih stebrov, ki bi jih odnos poleg ljubezni moral vsebovati.