Pet lastnosti dobrega ljubimca

Če se sprašujete, kako dobri ste v postelji, ali iščete partnerja, vas bo gotovo zanimalo, kakšne so lastnosti, ki jih ima dober ljubimec.

Učljivost

Vsak človek je svet zase, tudi med rjuhami. Dobro je poznati sebe in svoje želje, a dober ljubimec se je pripravljen naučiti vsega o partnerju, njegovih željah, potrebah, ker ga to zanima, ker ga želi osrečiti. In ko osvoji ta teren, skupaj s partnerjem lahko premikata meje in spoznavata nove stvari, kar je zabavno in razbija rutino.

Higiena

Pridejo trenutki, ko je strast tako velika, da higiena v spolnem odnosu ni na prvem mestu, sicer pa je to nekaj, o čemer sploh ne bi bilo treba razpravljati. Biti urejen, čist in dišeč je nekaj, kar naredite najprej zase, in se potrudite, da takšni osvajate tudi partnerja. Feromoni bodo poleg tega vedno naredili svoje.

Podpora

Dober ljubimec je pripravljen kdaj pozabiti nase in se popolnoma posvetiti partnerju, ki ga potrebuje, pa to ne samo za vrati spalnice, ampak v vsakdanjem življenju. Ni tukaj samo zaradi veličastnih orgazmov, ampak se v celoti posveti partnerju in mu da občutek, da je ljubljen in zaželen.

Ni obsojanja

Če nekdo nekoga podpira, naj bi pomenilo tudi, da ga ne obsoja. Partnerja ni vedno lahko sprejeti in razumeti, a kljub temu naj ga ne bi obsojali. To je zelo pomembno tudi pri intimi, kjer partnerja izražata svoje najgloblje želje, celo fantazije, kar je lahko za marsikoga preizkušnja, ne pa za nekoga, ki velja za dobrega ljubimca.

Samozavest

Samozavest je od nekdaj največji afrodiziak, kar jih obstaja, nekateri jo imajo serijsko, drugi jo zgradijo z leti in izkušnjami, a vsem ljudem je skupno, da imajo svojo moč in dobro samopodobo, zaradi katere izžarevajo dobro, privlačno energijo. Zaradi tega se ne bojijo preizkušanja novih stvari, razumejo kritiko ali komentar, znajo komunicirati, uspe jim celo to, da se njihov partner začne počutiti boljše in bolj samozavestno.