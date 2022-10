5 dejanj, ki zapeljejo vsako žensko

Moški so pogosto prepričani, da se od njih pričakujejo samo velika in viteška dejanja, pri tem pa pozabijo, da štejejo tudi drobne, vsakodnevne malenkosti, ki lahko očarajo vsako žensko.

Dame uživajo, ko se njihov moški lepo obleče in nadišavi. FOTO: Kiuikson, Getty Images

Posebni datumi

Ženske si v veliki večini brez težav zapomnijo posebne datume, ko gre za njihovega partnerja, pa naj bo rojstni dan, obletnica poroke ali pa večer, ko jo je prvič poljubil, moški pa so glede tega bolj neorganizirani. Ko bi le vedeli, koliko ženski pomeni samo to, da se spomnijo, bi si vse brž zapisali v koledar.

Prijaznost

Lepa beseda lepo mesto najde, čeprav ni vse zmeraj idealno, a raziskave kažejo, da imajo prijazni moški pri ženskah veliko več uspeha kot tisti, ki težko spravijo skupaj nasmeh. Poleg tega ženska ocenjuje prijaznost moškega tudi po njegovih dejanjih za druge, in če je plemenit, se njegova vrednost v njenih očeh zviša.

Veličina

Veličina moškega ni v tem, da je popoln, ampak da zna priznati in sprejeti svoje napake, najlepše pa je, kadar se lahko iz njih norčuje. Ne samo da tako nasmeje marsikoga, ampak svoji partnerici da vedeti, da je tudi ona lahko nepopolna in neresna. V svetu, kjer mora biti ženska popolna v vseh pogledih, je to olajšanje.

Skrb zase

Ženskam je preprosto všeč, če moški skrbi zase, da ohranja svojo formo in kondicijo. Nič nimajo proti temu, da imajo 50-letniki izklesane trebušne mišice, nasprotno, prav ponosne so na to. Čeprav uradno nergajo vsakič, ko gre mož na rekreacijo, uživajo, ko se njihov moški lepo obleče in nadišavi. Morda so tudi malce ljubosumne, a tega ne bodo priznale, vedno pa imajo rade urejenega moškega.

Vitez

Viteštvo oziroma biti džentelmen je vrlina, ki za ženske nikoli ne bo šla iz mode, lahko se ji samo prilagodi. Ne gre za to, kdo plača večerjo, ampak za to, da se ženska rada počuti varno in zaščiteno. Če zna moški poskrbeti za ta občutek, da se lahko nasloni nanj v katerem koli trenutku in položaju, da lahko računa nanj in na njegovo pomoč, mu bo ženska dala vse.