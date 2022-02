Štirje znaki, da je moškemu samo do seksa: Kako vedeti, kam pes taco moli?

So moški, ki iščejo resno razmerje, in so takšni, ki bi le radi zadovoljili svoje čutne potrebe, zato se predanemu odnosu izogibajo, vseeno pa lahko pošiljajo mešane signale. Kako vedeti, kam pes taco moli?

Pritisk

Seks je pomemben del odnosa, veste pa, da ni edini, a vseeno se ne morete izogniti občutku, da ni tako. Medtem ko imate vi na seznamu tisoč želja, ki bi jih želeli uresničiti skupaj, na koncu uresničite le eno – da pristanete skupaj v postelji.

Vaša fizična plat je potešena, preostalo pa lahko počaka do ... naslednjega seksa. Takšen moški pritiska na vas s svojimi potrebami, ne da bi se zmenil za vaše.

Zabava

Kdor omeni, da je v odnosu samo zaradi zabave ali da je odnos zanj samo zabava, je jasno povedal, da si česa več od prijetnega druženja med rjuhami ne želi. Še več, verjetno niste edini, ki ji je to povedal, a lahko izbirate med tem, da čakate, da se nekaj spremeni, ali pa prisluhnete temu, kako zveni, da ste nekomu le v zabavo, in se odločite zase.

Površnost

Moški, ki ljubi žensko in si z njo želi prihodnosti, se rad pogovarja z njo. Ne samo o sebi in vsem, kar ima povedati, ampak zna prisluhniti tudi njej in se ji posvetiti. Zanima ga.

Če vas pelje na kraje, kjer vaju nihče ne pozna, noče, da bi ga povezovali z vami.

Moški, ki odnosa ne jemlje resno, nima ne volje ne energije, da bi se zares ukvarjal z žensko, s katero se intimno druži. Več kot površinski pogovori ga ne zanimajo, čeprav obstajajo tudi izjeme, ki se na začetku zelo trudijo, a jim sčasoma ne uspe obdržati pozornosti. Razlogi so lahko povsem upravičeni, razočaranje prav tako.

Prijatelji

Če je moškemu samo do seksa z vami, se ne bo posebno trudil, da bi vas seznanil s svojimi prijatelji, kaj šele da bi spoznal vaše.

Preprosto si ne želi, da bi ga povezovali z vami na kakršen koli način, zato vedno najde razlog, da (pogosto v zadnjem hipu) odpove srečanje, in nimate druge izbire, kot da to sprejmete. Sčasoma spoznate, da se videvata le med štirimi stenami ali hodita na kraje, kjer vaju nihče ne pozna, in se vprašate, ali se vas sramuje.