4 stvari, ki izboljšajo zakon

Zakon je nekaj, kar z leti zahteva več pozornosti, čeprav se na prvi pogled to morda ne zdi tako, a treba ga je ohranjati živega, sicer zapade v rutino, dolgčas in na koncu morda celo nezvestobo ali ločitev. Vendar vas nekaj korakov vedno lahko loči od propada.Prenehajte se ukvarjati s partnerjem, z njegovimi težavami in predvsem s tem, kako bi ga spremenili, kajti spremenite lahko samo sebe. Posvetite se sebi, svojim težavam, razmislite, zakaj živite in kako, zakaj ste se poročili. Potem bo jasno, kaj morate storiti, da bi vam bilo v zakonu bolje.Najprej spremenite svoj pogled na zakon. Če se vam zdi dolgočasen, se spomnite, koliko ste storili zanj, da ste prišli do tu, in začnite to ceniti, ne glejte se kot žrtev. Nato pa pomislite, kaj bi lahko delali drugače kot sicer. Če vsak večer ležite na kavču in gledate televizijo, poskusite raje z večernim sprehodom v dvoje, kuhajte kdaj skupaj, poslušajte glasbo in si privoščite kozarec vina ... Naredite tisto, o čemer ste vedno sanjali, pa niste imeli časa ali priložnosti.Ne glede na to, kako vroča ali hladna je temperatura v spalnici, se odločite za boj za svojo intimo. Najprej naj spalnica spet postane spalnica, ne več otroška soba, soba za odlaganje perila, pisarna ... To naj bo vaš erotični brlog, in ko se zaprejo vrata vanj, boste storili vse, da partnerja do konca očarate. Pogovarjajte se o svojih željah, fantazijah, zgradite svoj svet. Ne bo škodilo, če boste tudi zunaj spalnice tako pozorni in vztrajni, da bi dosegli svoje pri partnerju.Ni vedno pomembno, koliko časa preživljate z nekom, ampak tudi, kako ga preživljate. Če ga preživljate kakovostno, potem ne imejte slabe vesti in si čas vzemite tudi zase, za svoje hobije, prijatelje, za tisto, kar imate radi. Tako bo vaše življenje bolj pisano pa tudi čas s partnerjem bolj dragocen. Ne pozabite pa, da ima tudi ta pravico do svojega življenja.