4 načini, kako reševati nesoglasja v odnosu

Redki so pari, v katerih partnerjema uspe zadržati mirno kri, tudi ko gre vse narobe, saj nesporazumi pogosto vodijo v prepire, ki se stopnjujejo z vpitjem, grožnjami, izsiljevanjem ... Obstajajo tudi drugi načini za reševanje nesoglasij.

Zgolj obtoževanje ne bo ničesar rešilo. FOTO: Getty images

Čas in prostor

V današnjem času živimo zelo hitro, nenehno hitenje ni nič novega, za mnoge stvari si ne znamo ali ne zmoremo vzeti časa, zato jih opravimo polovično, kakor pač gre. Pogosto menimo, da bomo tako mimogrede lahko reševali tudi nasprotja v partnerstvu, a tako preprosto, da bi človeku zabrusili nekaj čarobnih besed, običajno ne gre. Tudi za reševanje nesoglasij, celo za prepir, si je treba znati vzeti čas, če ne želite, da gre samo za brezplodno metanje očitkov v obraz. Ko si oba vzameta čas za tisto, o čemer se želita pogovoriti, je možnost, da si boste že v prvi minuti skočili v lase, manjša, saj imata čas, da si razložita stvari. Včasih manj, drugič več, a vredno si ga je vzeti in preprečiti nesmiselno vpitje.

Ko s partnerjem žolčno razpravljate o stvareh, ki vas motijo, ne pozabite poslušati.

Tukaj in zdaj

V partnerstvu se vedno najde dovolj težav in zamer, tudi starih, zaradi katerih je lahko v trenutku spet ogenj v strehi. Ko se prepirate, ostanite tukaj in zdaj, predelujte stvari, ki so pomembne zdaj, ne stvari, ki so se zgodile pred leti, ne vlecite iz pepela starih zamer. Če pa že, se vprašajte, zakaj jih gojite, zakaj ne naredite koraka naprej in se jih osvobodite, saj so nepotrebna prtljaga v življenju.

Nikoli ni vse popolno, a nesoglasja se da razrešiti. FOTO: Getty Images

Poslušajte

Ko s partnerjem žolčno razpravljate o stvareh, ki vas motijo, ne pozabite poslušati. Ne zgolj iz vljudnosti in ne samo poslušati, ampak tudi slišati. Poslušajte do konca, preden koga prekinete ali preden sestavite svoj odgovor, saj tako pokažete tudi svoje spoštovanje do tega, kar ima partner povedati, in pripravljenost na debato. Če se zgolj pretvarjate, da poslušate, vas bo izdala govorica telesa.

Ni samo črno ali belo

Izogibajte se izrazov, kot sta »nikoli več« ali »zmeraj«, ker življenje ni črno-belo. Morda mislite povsem resno in so trenutki, ko je treba tudi to povedati, a sicer je življenje sestavljeno iz kupa odtenkov, ki vas lahko kadar koli presenetijo, zato se skrajnosti redko obnesejo. Verjetno se boste še kdaj sprli, zakaj bi dajali nemogoče obljube?