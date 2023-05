4 merila za skok v zakon: pred poroko si morata razodeti vse

Koliko časa morata biti v zvezi, preden se odločita za usodni da, je odvisno od vsakega para, a vendarle so vsem skupne prelomnice, ob katerih se je ključno vprašati, ali sta res pripravljena na ta korak. Sicer lahko obžalujeta, da sta se prenaglila, opozarjajo strokovnjaki.

Skupni cilji

Res je, da se nasprotja privlačijo, res pa je tudi, da se privlačijo tudi podobni ljudje oziroma taki, ki jih povezujejo podobni cilji, pa naj gre za hobije, poslovne načrte, družino ali spalno rutino. To je dolgoročno zelo pomembno: tudi če sta si dva zelo različna, si morata najti vsaj nekaj skupnih imenovalcev, ki ju povezujejo, sicer lahko igra med dvema postane zelo naporna in samotna. Sami najbolje veste, kaj vas druži in kje se razhajata, predvsem pa, kako pomembno je to pri odločitvi za skok v zakon.

Kritične točke

Vsak odnos ima šibke točke, ki niso nujno povezane s skupnimi cilji, vendar vseeno vplivajo na celoto. Kaj si partner misli o naraščaju, veri, denarju in finančni načrtih, selitvi zaradi službe in še kupu vprašanj, je izredno pomembno za oba: o teh temah se je treba pogovarjati, v nadaljevanju pa tudi sklepati kompromise. Le tako bosta ugotovila, ali lahko razmišljata o skupni prihodnosti.

Družina in prijatelji

Dokler se samo sestajata, ni tako zelo pomembno, ali sta v svoje življenje vključila tudi družino in prijatelje, včasih je celo bolje okolico povsem izločiti. A ko skleneta zakonsko zvezo in ko si ustvarita družino, se okoliščine spremenijo. Takrat lahko partnerja začneta razmišljati povsem drugače, kar lahko povzroči številne zaplete in prepire. O morebitnih težavah, ki so povezane z družino in prijatelji, se je treba prej pogovoriti, sicer nam lahko zagrenijo življenje in celo uničijo odnos.

Odprtost

Partnerja morata v odnosu doseči določeno stopnjo odprtosti in zaupnosti, preden se poročita. Poroka ni mejnik, po katerem si bosta oba vse priznala in razkrila vse o sebi, to se mora zgoditi prej.