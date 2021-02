13 znakov, ki izdajajo strastno žensko

Vse, česar se loti, opravi s posebnim zanosom in elanom.

Veliko se smeji.

Je hvaležna in na nič ter na nikogar ne gleda kot na nekaj samo po sebi umevnega.

Zna se boriti in se ne skriva pred težavami, temveč se z njimi spopada.

V postelji zanjo ni meja.

Vedno ve, česa si želi in je tega ni strah ter ne sram pokazati.

Ljubi iskreno ter brez zadržkov.

Glasna je tudi, kadar molči. Kadar je jezna, to vsi dobro vedo.

Ne boji se tveganja.

Hrepeni po adrenalinskih dejanjih.

Vedno skrbi za osebno rast.

Je čustvena.

Ne boji se svojih občutkov, temveč jih izraža in zna tudi utemeljiti in pojasniti.

Strast se ne odraža le med rjuhami. Ljudje, ki so strastni, imajo radi življenje, se ne bojijo tveganja in se brez težav postavijo zase ter za ljudi, ki jim veliko pomenijo. Seveda vse to obljublja tudi vroče dogajanje v postelji. Kaj pa izdaja strastno žensko? Nedvomno sledečih trinajst pokazateljev.