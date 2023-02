1111 žensk je povedalo: te poze ne maramo

Ni skrivnost, da imajo moški in ženske različne poglede na spolne poze in da tiste, ki so priljubljene v očeh enega, niso takšne tudi z vidika drugega spola.

To je potrdila anketa, v kateri je sodelovalo 1111 žensk različnih starosti. Eno od vprašanj v njej se je glasilo: katera je najslabša poza.

Med vsemi odgovori je po številu glasov izstopala ena: obrnjena kavbojka.

Gre za položaj, pri katerem on leži na hrbtu, ona pa čepi nad njim tako, da mu kaže hrbet. V anketi spletnega portala moške revije Men's Health so pripadniki močnejšega spola ta položaj izpostavili kot tistega, v katerem bi se radi užitkom predajali pogosteje.

Zakaj je one ne marajo?

Večina vprašanih je povedala, da menijo, da je to dolgočasen položaj, kjer ni očesnega stika s parterjem, torej ni prave ravni intime in ne zagotavlja občutka varnosti, v njem je prav tako otežena stimulacija erogenih con, kar pomeni, da ženske težko dosežejo vrhunec.