10 znakov, da ste zanj središče sveta

Včasih preprosto potrebujete zagotovilo, da ste zanj res nekaj posebnega in mu pomenite vse na svetu. Tu je nekaj jasnih dokazov, da je res tako. O vseh pomembnih odločitvah se posvetuje z vami Kajti vaše mnenje mu veliko pomeni, saj vas spoštuje, zato se pred vsako pomembno odločitvijo, pa čeprav zadeva samo njega, posvetuje z vami. Zaupa vam stvari, ki jih ne zaupa nikomur drugemu Tudi najgloblje skrivnosti, ki jih skriva celo pred najboljšim prijateljem. To pomeni, da vam povsem zaupa. Rad je v vaši družbi Zato z vami preživlja kar največ prostega časa. Vaša družba je zanj namreč neprecenljiva. Z vami se pogovarja o prihodnosti O načrtih, ki zadevajo zgolj njega, in o tistih, ki se tičejo vaju kot para, vselej razglablja z vami. Ponosen je na vas Kar vam brez težav pove in seveda na nešteto načinov tudi pokaže. Trudi se, da bi bili srečni Saj ne, da bi bil copata, a z velikim veseljem vam stori uslugo, vas razvaja ali samo posluša ter potolaži, če je treba. Podpira vaše cilje Ker verjame v vas, v vaše odločitve in v vaše sposobnosti. Ne spogleduje se z drugimi ženskami Kajti zanj ste ena in edina. Ne skriva vas pred prijatelji in družino Temveč vas vsem s ponosom predstavi. Ko seveda nastopi čas za to. Ne beži pred težavami V vsaki zvezi se pojavijo tudi težave, in če si on pred njimi ne zatiska oči ter pred njimi ne beži, temveč jih je vselej pripravljen reševati, ste lahko prepričani, da mu res veliko pomenite.

