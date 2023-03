10 znakov, da sta si usojena

Težko je definirati pravo ljubezen in težko je na kratko opisati zdravo razmerje. Vendar obstajajo znaki, da sta si dva namenjena, usojena ter da je med njima vez, ki resnično lahko traja.

Kateri so ti znaki?

Ne glede na vse …

Še tako lepa in srečna ljubezen je pogosto na preizkušnji. Če vidva zmoreta vse te preizkušnje premagovati in ne zamajajo temelja vajinega odnosa, je to prvi znak, da je ta trden ter neomajen.

Ne dvomita o skupni prihodnosti

Oba se v prihodnosti vidita drug ob drugem, drugih možnosti si sploh ne moreta zamišljati.

Drug iz drugega izvlečeta najboljše

Partnerja v zdravi in močni zvezi se vselej spodbujata k zorenju, razvoju in rasti na različnih področjih ter znata drug iz drugega izvleči najboljše. Če je tako tudi pri vaju, ni dvoma, da sta si usojena.

Drug ob drugem sta sproščena

Saj se sprejemata takšna, kot sta in se nikomur v zvezi ni treba pretvarjati.

Veliko se smejita

Vajin odnos je zgrajen na pozitivnosti, humorju in sproščenosti ter so zato vajini dnevi praviloma prežeti s smehom.

Drug drugemu sta v pomoč

Ko je eden v stiski, je prva misel zanj partner. Kajti njemu zaupam, nanj se lahko zanaša in pred njim ga ni sram ali strah priznati napak ali življenjskih zmot oziroma situaciji, ki ga vodijo v težave.

Sprejemata prednosti in slabosti

Ker se imata iskreno rada, sprejemata tudi manj plati drug drugega. Vesta namreč, da nihče ni popoln in da ljubezen pomeni sprejemanje tudi nepopolnosti partnerja.

Občutita pripadnost

Drug drugemu sta brezpogojno predana, to predanost na najrazličnejše načine tudi izkazujeta ali ubesedujeta.

Vajina iskra je vidna vsem

In s svojim odnosom sta mnogim v navdih, kar vama tudi povedo.

Komunikacija je jasna in učinkovita

Komunikacija je temelj vsake zdrave zveze in vidva se znata in zmoreta pogovarjati o čisto vseh, prijetnih ali manj prijetnih temah, kar je nedvomno še en dokaz, da je vajin odnos res takšen, kot naj bi bil med dvema, ki sta si usojena.