10 največjih strahov na prvem zmenku

Vsak, ki se je že kdaj opravil na prvi zmenek si mora priznati, da so ga pred tem hromili nekateri strahovi. Dejstvo namreč je, da so ti prisotni pri domala vseh, so pa se v Veliki Britaniji poglobili v naravo strahov in s pomočjo ankete, v kateri je sodelovalo dva tisoč odraslih prišli do sledečih rezultatov.

Dolg seznam strahov

Skoraj polovica, natančneje 48 odstotkov vprašanih je priznalo, da jih je pred prvim zmenkom hromi strah. Najpogosteje se bojijo, da jim bo zmanjkalo tem za pogovor, ne vedo, kdo naj bi plačal račun oziroma ali naj bi si ga razdelila in niso prepričani ali se nagniti proti spremljevalcu ter tako namigniti na poljub.

89 odstotkov tistih, ki jih je strah je povedalo, da se bojijo, da bo njihov spremljevalec dolgočasen in da ne bosta razumela smisla za humor drug drugega.

Sedem od desetih vprašanih je priznalo, da ne vedo, kako partnerja pred prvim zmenkom pozdraviti, 34 odstotkov se ukvarja s tem, ali ga objeti, ga poljubiti na lica ali mu samo formalno seči v roko.

39 odstotkov sodelujočih je povedalo, da so se pred zmenkom že skušali pomiri z nekaj kapljicami alkohola, 46 odstotkov jih je povedalo, da je njihov strah pred prvim zmenkov primerljiv s strahom, ki ga občutijo pred prvim srečanjem s partnerjevo družino.

In vsi ti strahovi niso vedno odveč, saj je tretjina sodelujočih priznala, da se jim je že zgodilo, da se na zmenku niso imeli o čem pogovarjati, 14 odstotkov je povedalo, da so srečanje zato predčasno zapustili.

Vsak peti je zaupal, da je bil prvi zmenek dolgočasen, 10 odstotkov je med njim pozabilo na partnerjevo ime, osem odstotkov vprašanih je s hrano ali pijačo umazalo obleko.

Veliko strahov je povezanih s prvim poljubom, dvomi okoli tega hromijo 48 odstotkov vprašanih, največ težav poljub predstavlja osebam, ki nosijo očala saj menijo, da jih bodo te med dejanjem, če bo do njega prišlo, ovirale.

Vsak peti vprašani je doživel udarec očal, kjer se pobližje srečata dva para teh, več kot tretjini so težavo predstavljala zarošena očala.

Na kratko

Izvajalci ankete so takole sestavili seznam najpogostejših strahov na prvem zmenku: