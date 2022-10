10 najpomembnejših kriterijev žensk pri izbiri partnerja

Vsak ima pri izbiri življenjskega sopotnika svoja merila. Katere kriterije pa najpogosteje upoštevajo ženske? Tu je deset ogovorov na vprašanje, kaj najhitreje prepriča pripadnice nežnejšega spola.

Kariera (a ne zgolj v smislu denarja)

Moški z uspešnimi karierami in stabilnimi službami so v ženskih očeh boljši kandidati od junakov, ki se jim delo spretno izmika. Ne zgolj zato, ker se zavedajo, da bo ob prvih manj stresa glede denarja temveč tudi, ker jim slednji sporočajo, da so stabilni in zanesljivi ter da premorejo dobre delovne navade.

Življenjski načrt

Nekdo, ki se prepušča življenju in dovoljuje, da ga to nosi samo, je res zanimiv na prvi pogled, a na dolgi rok so za ženske veliko privlačnejši moški, ki vedo, kaj hočejo in vedo tudi, kaj morajo storiti, da bi to dosegli.

Ujemajoče se lastnosti

Res je, da se nasprotja privlačijo, vendar je za resno in stabilno zvezo pomembno, da se dva po značajih in osnovnih lastnostih ujemata.

Čustvena stabilnost

Nihče si ne želi razmerja s čustveno nestabilno osebo. Čustvena stabilnost je zato še ena pomembna kvaliteta, ki jo pri moškem iščejo ženske.

Dober vtis

Vtis, ki ga morebitni izbranec pusti pri družini in prijateljih, je naslednji kriterij o primernosti junaka. Natančneje; če ni očaral prijateljev in članov družine, na dolgi rok nima veliko možnosti.

Stališča in značaj

Biti ob nekomu, ki nima svojega mnenja in stališč, ni najbolj spodbujajoče in ne prijetno. Zato so v ženskih olčeh brez dvoma zanimivejši moški, ki imajo jasna stališča in ta brez zadržkov izražajo.

Zdravje

Dobro zdravje in skrb zanj je še en v ženskih očeh pomemben dejavnik.

Videz je pomemben

Ne v smislu, hočem visokega temnega junaka z izklesanimi mišicami, a dejstvo je, da je fizična privlačnost en od kriterijev pri iskanju življenjskega sopotnika.

Spretnost

Moški, ki zna v roke vzeto orodje ali gospodinjske pripomočke, je privlačen.

Ljubezen

In za konec: ženska lahko ljubi le nekoga, ki jo ljubi prav takšno, kot je. Zato so njegova čustva en pomembnih dejavnikov pri izbiri življenjskega sopotnika.