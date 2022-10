10 najpogostejših razlogov za razpad partnerske zveze

Partnerska zveza je na začetku običajno polna topline, ljubezni in drugih lepih občutkov. Sčasoma, ko se partnerja bolje spoznata, se začnejo kazati tudi negativne lastnosti obeh in razlike, ki so med njima. Takrat pride do prvih nesporazumov in prepirov. Slika glede tega, če bo zveza lahko zdržala na dolgi rok, se začne bolj jasno kazati. Glede na ugotovitve psihologov so, ko govorimo o razpadu zveze, najpogostejši spodaj navedeni razlogi.

1 Pomanjkanje komunikacije

Komunikacija je v partnerstvu izjemnega pomena. Je ključ, ki odpira vrata do tega, da bolje razumeta drug drugega in se povežeta na globljih nivojih. V večji meri kot sta en z drugim zmožna spregovoriti o svojih mislih, čustvih in situacijah, s katerimi se soočata v življenju, bolj trden bo postal vajin odnos. Po drugi strani bo pomanjkljiva komunikacija vodila do občutka odtujenosti, zaradi česar se bo vajina zveza skozi čas začela krhati.

Preberite več na Onaplus.si.