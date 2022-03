10 najpogostejših erotičnih sanj (in njihov pomen)

Sanje so pogost spremljevalec spanja. Prihajajo v najrazličnejših oblikah, slikah, dogodkih, scenarijih. Med najpogostejšimi sanjami so erotične.

Kakšen pomen pa imajo najpogostejše, s seksom povezane nočne slike, ki nemalokrat zbujajo zadrego ter tudi nešteto vprašanj?

Klinični psiholog Phyllis R. Koch-Sheras niza nekaj najpogostejših erotičnih sanj ter razkriva njihov pomen.

Sanje o varanju partnerja

Takšne sanje lahko pomenijo dvoje. Prvič: soočate se z občutkom krivde (ki ni nujno povezan z nezvestobo). In drugič: so odraz potrebe po potrditvi strasti, ki jo čutite do partnerja in tiste, ki vam jo on vrača. Če ste tik pred poroko, sanje o varanju partnerja nakazujejo na novosti v seksualnem življenju.

Torej, brez skrbi, če sanjate o prevari. To ne pomeni, da bo do te tudi v resnici prišlo.

Sanje, da partner vara vas

Če se soočate s temi sanjami, se verjetno v resničnem življenju z njegove strani ne čutite dovolj cenjene in sprejete. Sanje o nezvestem partnerju največkrat nakazujejo na težave z zaupanjem v zvezi in na nizko samozavest.

Sanje o analnem seksu

Sanje o analnem seksu lahko pomenijo, da ste v razmerju ubogljivi in hočete vedno ugajati ali pa, da v sebi skrivate pomisleke glede tega, kako, ali če sploh, izraziti notranje misli, čustva in strah, saj se bojite zavrnitve in bolečine, ki bi jih takšna odkritost prinesla.

Sanje o seksu s slavno osebo

Bodimo pošteni: le kdo še nikoli ni sanjal o tem, da se ljubi z nekom znanim in uspešnim. In kaj to pomeni? Da imate močno željo po tem, da bi bili uspešni in da bi drugi cenili vaše uspeha. Skratka: slavni želite biti tudi sami.

Sanje o tem, da doživljate orgazem

Ste se že kdaj zbudili iz sanj, v katetrih ste brez truda doživeli orgazem? Takšne sanje napovedujejo konec nečesa. Da, nečesa dobrega.

Te sanje lahko pomenijo tudi, da morate v resničnem seksualnem življenju sprejeti nekaj pomembnih odločitev in že končno preboleti takšne in drugačne razhode ali druge oblike padcev na osebnem področju. Če ne gre drugače, si pomagajte s terapevtom.

Sanje o seksu z osebo istega spola

Če ste heteroseksualni in sanjate takšne sanje, lahko pomenijo dvoje: da resnično cenite in spoštujete sebe ali ravno nasprotno: v vas je veliko negotovosti in dvomov vase.

»Razmislite, kakšen tip osebe ste in na podlagi tega določite, kaj dejansko pomenijo te sanje,« meni Koch-Sheras.

Sanje so seksu s šefom

Če se pogosto v sanjah ujemate v vrtinec strasti s svojim nadrejenim to ne pomeni (nujno) da vas seksualno privlači, pomeni pa, da je pri vas izrazita želja po nadzoru, avtoriteti in notranji moči.

Sanje o seksu s šefom torej nakazujejo, da vas privlačijo njegove lastnosti, zaradi katerih je šef.

Sanje o seksu s prijateljem

Nekako tako, kot pri sanjah o šefu tudi te pomenijo, da ima vaš prijatelj nekaj lastnosti, ki jih pri njemu zelo cenite in bi si jih želeli imeti tudi sami.

»Sanje o seksu z nekom, ki ga cenite, niste pa z njim povezani v seksualnem smislu, simbolizirajo občudovanje osebe ter njenega značaja in vživljanje vanjo,« pojasnjuje psiholog.

Sanje o seksu z bivšim

Presenetljivo te sanje niso redke. In ne, brez skrbi, praviloma ne govorijo o tem, da si ga želite nazaj.

Nakazujejo pa, da določene stvari med vama še niso rešene, če pa ste že v novi zvezi pričajo o vaših strahovih glede tega, da bo sedanji partner storil iste napake, kot nekdanji in da bo šla tudi nova zveza zato po zlu.

Sanje o oralnem seksu

Lahko zagotavljate ali prejemate užitek, v vsakem primeru te sanje pomenijo, da ste na pravi življenjski poti. Kar tako naprej.

Prav tako nakazujejo na vaše kreativne sposobnosti.

Kaj pa če zadovoljujete sebe? V tem primeru v resničnem življenju nista najbolj zadovoljni in bi to radi spremenili. Zakaj bi sicer nekdo bil v sanjah tako gibčen?