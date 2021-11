Deset kvalitet idealnega partnerja

Drži, da je popolnost velikokrat nesmiselno iskati. Zlasti v odnosih. Kajti priznati je treba, da popolnih prijateljev, članov družine, sodelavcev, sosedov … ni. Vsak ima namreč kakšno napako.

Pri partnerju ni nič drugače. A če se vaš dragi ponaša s sledečimi kvalitetami, je zelo blizu popolnosti. Poglejte, katere ima (skoraj) idealen partner.

Ljubeznivost

Do vseh, ne le do tistih, ki jih pozna. Kajti ljubezniv je po naravi in ne glede na okoliščine.

Iskrena sreča

Ki jo premore le nekdo, ki je zadovoljen s svojim življenjem ter s pozitivno energijo ožarja vse ostale.

Iskrena ljubezen

Ki jo kaže na mnoge načine: z iskrenim nasmehom, toplim objemom kar tako, z besedami in dejanji, ob katerih ni dvoma v njegova čustva.

Iskrena skrbnost

Na vseh področjih. Da, tudi v postelji. Kar pomeni, da ne odneha, dokler vam ne pričara popolnega užitka.

Smisel za humor

S katerim vas tudi v najbolj temnih trenutkih pripravi do smeha.

Domiselnost

Z njim vam zato nikoli ni dolgčas in ste najraje v njegovi družbi.

Privlačen videz

Vseeno je, kakšen je, pomembno je, da je všeč vam, pa čeprav odstopa od vseh lepotnih meril.

Zna z denarjem

In ga ne zapravlja po nepotrebnem ter ima nanj podoben pogled kot vi sami.

Ne prenese nesramnosti

Ne glede na to, kdaj, kako in v kakšni družbi se pokaže. Tudi vam je ne odpušča in vas, kadar ste nesramni do njega ali do nekoga tretjega, na to vselej opozori.

Zanj ste na prvem mestu

Vedno in povsod. Kajti čeprav v njegovem življenju ne igrate edine vloge, ste zanj vselej prvi.