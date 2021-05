Znate uporabljati začimbe?

Kolikor se da, uporabljamo sveže. FOTO: Muenz/Getty Images

Peteršilj, baziliko, timijan in majaron jedem dodamo pred koncem kuhanja.

Z njimi izboljšamo okus jedem in jih naredimo posebne. Preprosta zelenjavna juha ima lahko z dodajanjem različnih začimb povsem drugačen okus, čeprav so osnovne sestavine enake ali podobne. V kuhinji jih uporabljamo vsak dan, s pravilnim kombiniranjem pa ustvarimo izjemne in kar se da harmonične okuse.Pri uporabi smo lahko drzni, a vendarle previdni, da ne pretiravamo in zgrešimo bistva, namreč da okus jedi dopolnimo in ne prekrijemo. Večina kuharjev in kuharic ima na svoji polici nekaj izbranih začimb, brez katerih si svoje kuhinje ne morejo predstavljati. Poleg soli in popra so v naši, evropski kuhinji še denimo bazilika, origano, lovor, kumina, timijan, pa seveda peteršilj in česen, če se še malce ozremo po eksotičnih začimbah, pa med njimi ne smeta manjkati čili in ingver. Za sladke jedi so nepogrešljivi cimet, vanilja, klinčki.Pri začimbah, pa naj še tako dobro oplemenitijo okus jedi, se je bolje držati pravila manj je več, saj pretiravanje lahko pripelje do prave kulinarične katastrofe. Količine je zelo težko predpisati v receptu, najbolje je, da jih dodajamo postopoma in jed občasno pokusimo. Sčasoma pridobimo rutino in jedi nezmotljivo primerno začinimo, ne da bi jih vmes morali pokusiti. Večino začimb dodajamo že na začetku priprave, meso pa mariniramo, še preden roma v ponev ali lonec.Nekatera zelišča, zlasti sveža, je po drugi strani bolje dodati proti koncu kuhanja, sicer izgubijo okus. To med drugim velja za peteršilj, timijan, baziliko, meto in majaron. V jedi, ki niso toplotno obdelane, na primer solatne prelive, jih dodamo vsaj kakšno uro, preden jih postrežemo. Tako se bodo okusi dobro povezali. Zelišča, ki jih gojimo sami ali kupujemo sveža, je najbolje uporabiti čim prej po tem, ko jih naberemo. Seveda jih lahko tudi sušimo za zimo ali gojimo vse leto v loncih na okenski polici. Zelišča oziroma začimbe, ki v naših krajih ne uspevajo, kupujemo praviloma v posušeni obliki, bodisi cele bodisi mlete.Kakor za sveža zelišča velja, da jih sesekljamo tik pred uporabo, je tudi posušene začimbe bolje mleti sproti, bodisi v mlinčku bodisi v terilniku. Hranimo jih v dobro zaprtih kozarcih in jih ne kupujemo na zalogo, saj hitro izgubijo vonj in okus.