Žmoht na Tržnici Moste: kiosk z domiselno kulinariko, kjer je jedilnik vsak dan drugačen

Sedem let. Tako dolgo že v ljubljanskih Mostah, med bloki in Zaloško cesto, deluje Žmoht. Sprva je bila to prikolica, zadnji dve leti je na robu tržnice postavljen večji zabojnik.