Najboljši je svež, tudi v sladicah ga pogosto uporabljamo surovega.

Jesen se sicer že pomika proti zimi, a svežega, slastnega sadja v sadovnjakih še ne zmanjka. Med najbolj sočne, okusne in zdrave sadeže pozne jeseni, ki jih bomo uživali vse do decembra, spada kaki, zlato jabolko jeseni. Gre za čudovit in tudi pri nas precej priljubljen sadež, ki izvira z Japonske in Kitajske. V naših krajih ga gojijo predvsem na Goriškem in Primorskem, v zavetnih in toplih legah pa bo uspeval tudi na celini.Plodove obiramo konec oktobra in novembra, zorijo pa takrat, ko listje že odpade z drevesa. Poberemo lahko tudi nedozorele plodove, ki jih pustimo stati na sobni temperaturi, omedili se bodo v tednu ali dveh. Če jih kupujemo, si lahko naredimo zalogo. Če jih želimo čim prej porabiti, jih pustimo v stanovanju, saj potrebujejo vsaj dvajset stopinj, da se omedijo, preostale spravimo v klet, kjer bodo počakali, da pridejo na vrsto.Poznamo več sort kakija, ki se razlikujejo po okusu in strukturi, lahko so izrazito sladki ali malce trpki, mehki, da zrelo meso zajemamo z žlico, ali čvrsti, da vanje zagrizemo kot v jabolko.Zrel kaki je zelo sladak, tako da tudi v slaščicah ne potrebuje dodatnega sladkorja. Najboljši je svež, tudi v slaščicah ga pogosto uporabljamo surovega. Mehke sorte izdolbemo iz olupka, sočno meso zmečkamo z vilicami in mu dodajamo različne sestavine, stepeno sladko smetano, jogurt ali skuto, pa druge vrste sadja, oreške in semena. Okusen je tudi pečen v kolaču ali piti, vendar za tovrstno pecivo uporabimo čvrste sorte, ki jih lahko, tako kot jabolka, narežemo na krhlje.Iz kakija skuhamo odlično marmelado, imeniten je v različnih kremah in pudingih, tudi v jogurtovi ali smetanovi strjenki. Plodove lahko sušimo, za kar uporabimo še čvrste. Narežemo jih na krhlje in rezine, podobno kot jabolka, in posušimo v pečici ali sušilniku za sadje. Hranimo jih v zaprti posodi. Kaki lahko prav tako zamrznemo, najbolje zmletega v kašo, ne bo pa narobe, če zamrznemo kar cele plodove.Priporočljivo ga je uživati tudi zato, ker je izjemno bogat z vitamini in minerali, a ima malo kalorij, čeprav je sladak. Kar je odlično za vse, ki se izogibajo belemu sladkorju, hkrati pa so sladkosnedi. Alenka Kociper