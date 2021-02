Zimski burger iz lokalnih sestavin

Bombetke za domače burgerje V lonček odmerimo mleko, ga segrejemo do mlačnega. Dodamo sladkor, vsujemo suhi kvas. Premešamo in pustimo 10 minut. V posodo presejemo moko, na rob dodamo sol. Vmešamo sladko mleko s kvasom, dodamo še mast. Zamesimo gladko testo, kar pomeni, da ga moramo z mešalnikom kar nekaj minut dobro gnesti. Posodo pokrijemo s krpo in pustimo počivati kakšno uro. Vzhajano testo zvrnemo na malo pomokano površino in ga z občutkom oblikujemo v kroglo. To razrežemo na pol, vsako polovico pa potem razdelimo še na 9 delov. Na malo pomokani površini pazljivo, da ne iztisnemo vseh zračnih mehurčkov, iz vsakega delčka testa oblikujemo kroglico. Kroglice v razmikih preložimo na pekač, pokrit s papirjem za peko, in malo sploščimo oziroma potlačimo po vrhu, da nastanejo nekakšni diski. Naj znova vzhajajo dobre pol ure recimo, nato bombetke premažemo s stepenim jajcem in posujemo z malo sezama. Pečico ogrejemo na 220 stopinj Celzija. Pečemo kakih 15 minut, potem bombetke takoj preložimo na rešetko in ohladimo. Pozor: tokrat pečemo za dve družini, torej za 4 odrasle in 5 otrok. Če je jedcev manj, količine prepolovimo.

Poletna in zimska različica

Pisana zimska zelenjava FOTO: Špela Ankele

Burger iz ljubljanske Kavarne Tiskarna FOTO: Saša Pahič Szabo

Leta 2020 se je veliko Slovencev prvič srečalo z dostavo hrane, do danes pa je postala že nepogrešljiva storitev, saj smo več časa namenili naročanju hrane na dom ter kuhanju,« naredijo pri dostavljavcu hrane Wolt uvod v statistiko, ki prikazuje, katero hrano Slovenci v teh spremenjenih razmerah radi naročamo na dom.Kot dodajajo, smo lani prek omenjene aplikacije na dom naročili več kot 10.000 različnih jedi. In katero imamo najraje?»Na začetku tedna Slovenci najraje naročamo azijske jedi, med katerimi je najbolj priljubljena jed pad thai, radi pa imamo tudi kitajsko hrano in suši. Vse bolj priljubljene postajajo tudi veganske jedi, po katerih zelo radi posegamo med delovniki. Septembra lani smo kar šest dni zapored najraje naročali dnevne veganske, torej zelenjavne sklede,« ugotavljajo pri Woltu.Ampak: »Večina uporabnikov še vedno najraje naroča burgerje (dobrih 45 odstotkov) in pice (13 odstotkov). To vsekakor poraste konec delovnega tedna in med koncem tedna.« Pa še enkrat se na vrhu pojavi burger, in sicer pozimi, kajti takrat »po priljubljenosti prvi dve mesti zasedata burger in pica, sledi krompirček. Poleti pa se vrstni red spremeni, saj raje sežemo po lahkotnejši hrani.«Kaj pa med karanteno? Tudi v teh dneh se burgerji uvrščajo zelo visoko, in sicer na drugo mesto, takoj za azijsko hrano in hkrati pred pice ter pekovske izdelke, ki zasedajo tretje mesto.O tem, ali je razlika med tistimi burgerji, ki jih dostavljajo, in onimi, ki jih (v nekih lepših časih) strežejo gostom za mizami,iz ljubljanske Kavarne Tiskarna pravi: »Burgerje za dostavo pripravljamo po isti recepturi in načinu priprave kot za goste v lokalu. Razlika je ta, da pri dostavi uporabimo posebno embalažo, v kateri je burger varno dostavljen k stranki. S to embalažo se trudimo skrbeti za čim višji nivo kakovosti pri dostavi hrane, seveda v povezavi z optimizacijo dostavnega območja in hitro dostavo, kar zagotavlja Wolt. Burger je tako v najhitrejšem času pri naročniku še topel in odlične kakovosti.«Ker pa burgerje dostavljajo le v večjih mestih, Slovenske novice in z njimi vred Okusi pa so priljubljeni po vsej Sloveniji, je danes nemara pravi čas, da objavimo napotke, kako lahko v domači kuhinji pripravimo odlične bombetke za okusen burger.Moja prva asociacija na te bombetke je sicer poletje. Druga pa prijetno druženje s prijatelji, kajti naši morski sosedje so zakon! In zakon je tudi tradicionalni poletni burger party. Takrat oni zapečejo meso, mi prinesemo bombetke, vsi pa se tako najemo najboljših burgerjev, da tisti večer kar malo hiberniramo.Otroci se zavalijo na blazine in imajo filmski večer, saj lahko do poznega večera gledajo risanke (te so izjemoma na voljo v neomejenih količinah). Odrasli klepetamo in se imamo fino. Je sploh še kaj lepšega?Skratka: to so najboljše morske bombetke, recept zanje pa prav pride tudi v teh hladnih dneh. Domači burgerji so bili pri nas na sporedu ravno minulo soboto, ko je najmlajša kranjskemu mesarjuna vprašanje, kaj dobrega bo danes, izstrelila: »Burgerji.« In v odgovor dobila tole: »Mleta govedina torej. Taka, malo mešana, kajne?«Poleg mesnih polpetov iz mletega govejega mesa, ki smo jih solili in poprali, ko so se že cvrli v ponvi, smo na lokalni burger dodali še: malo gorenjske kisle smetane Mlekarne Podjed (Olševek pri Preddvoru), rezino poltrdega sira klemen s sirarske kmetije Klemenak (Radovna) ter malo motovilca in nekaj na drobno narezanega rdečega radiča z ljubljanske kmetije Mrtnač, kupljenega na kranjski tržnici. Moko smo kupili v Novakovem mlinu (Prebačevo pri Kranju), sezam pa je na Gorenjsko pripeljal prekmurski mlinar, ki moko in druge izdelke iz Mlinarstva Kolenko v teh dneh kar osebno razvaža po Sloveniji. Bolj lokalno ne gre!