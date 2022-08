To so žganjice brez alkohola (FOTO)

Se še spomnite prvega brezalkoholnega piva? Ali pa morda kave brez kofeina? In debat, ki so se razvile okrog teh tedaj zelo inovativnih pijač? Nekaj podobnega se zdaj dogaja na področju žganjic, ki so se jim v zadnjih letih pridružile še takšne brez alkohola.

Ena od njih, brezalkoholna destilarna, deluje v Ljubljani, njihovi izdelki pa na svetovnih ocenjevanjih dosegajo vidne uspehe.

Skupaj z Nagodetom tudi to (brezalkoholno) zgodbo piše Urška Dvoraček.

Začelo se je leta 2019, ko sta Luka Nagode in Urška Dvoraček, ki stojita tudi za ljubljansko picerijo Trappa, v prestolnici odprla destilarno Vera Spirits, ki se je hitro preusmerila v proizvodnjo zgolj brezalkoholnih pijač.

»Za brezalkoholno pot smo se odločili, ker nam je predstavljala izjemno vznemirljiv izziv. To je neraziskano področje, polno neizkoriščenega potenciala, kjer si resnično lahko damo duška z eksperimentiranjem. S tem pa ljudem ponudimo alternativo in pokažemo, da za zabavo, druženje in okusne pijače ne potrebujejo vedno alkohola,« pravi Luka Nagode.

Luka Nagode je znan obraz na ljubljanski kulinarični sceni FOTOGRAFIJE: arhiv Vera

Njihove brezalkoholne pijače so v kratkem času dosegle več vidnih uvrstitev na mednarodnih ocenjevanjih, denimo na zadnjem ocenjevanju International Wine & Spirit Competition (torej na mednarodnem tekmovanje vin in žganjic) je destilarna Vera Spirits osvojila tri medalje.

Prav tako lani so pijače, za katerimi stoji ljubljanski dvojec, osvojile odličja na ocenjevanjih v Ameriki in v Republiki Južni Afriki, letos pa so se tem uspehom pridružile še nagrade na ocenjevanju The Spirit Busineess, kjer so z zlato okitili Aperitivø Classicø, medtem ko sta srebrni medalji prejeli pijači Aperitivø Herbal in Aromaticø.

Kot pravijo v destilarni Vera Spirits, se pot do brezalkoholnih žganjic začne s skrbno izbiro kakovostnih lokalnih sestavin, med katerimi so različne rastline, kot tudi izvirska voda iz Kamniško-Savinskih Alp.

Nova slovenska brezalkoholna žganjica vera

»Uporabljamo različne metode pridobivanja arome, odvisno od rastlinskih sestavin in profila okusa, ki ga poskušamo doseči,« Zala Gomboc, vodja operative in razvoja pri podjetju Vera Spirits, razkrije še nekaj zanimivosti iz destilarne, v kateri poleg brezalkoholnega džina in drugih žganjic nastaja tudi grenčica brez alkohola.