Zelišče, ki je super tako sveže kot v obliki zmletih semen

Uporabna je vsa rastlina. FOTO: Dipakshelare/Getty Images

Vsestransko rastlino uspešno gojimo tudi na naših vrtovih.

Na vrtu ali v šopku bi ga po videzu zlahka zamenjali s peteršiljem, pa vendar gre za povsem drugo zel – čeprav sta v sorodu –, kar ugotovimo takoj, ko se ji približamo, saj ima svojstven, za mnoge neprijeten vonj. Rastlina izvira iz Sredozemlja, iz Evrope pa se je razširila po začimbni poti v Indijo, v nasprotni smeri kot mnoge druge začimbe. Prav tako je pozneje osvojil Ameriko, kamor so ga zanesli evropski osvajalci. Danes poznamo dve vrsti koriandra, evropskega in orientalskega, prvi ima manjša semena, ki pa so bolj aromatična in rahlo pikantna.Uporabna je cela rastlina, listi imajo, kot smo že zapisali, izrazit vonj, zato ga nekateri obožujejo, drugi ne prenašajo. Njihov okus je rahlo citronast in mošusni, medtem ko semena odlikuje okus po oreških. Liste uporabljamo sveže ali posušene, semena pa cela ali mleta.Koriander lahko kupimo v vseh naštetih oblikah, tako listi kot semena pa se dobro ujamejo s številnimi drugimi začimbami, denimo s čiliji, česnom, ingverjem, klinčki, muškatnim cvetom in muškatnim oreščkom, pimentom in kumino. Uporabljamo ga predvsem za pripravo slanih jedi, na primer različnih vrst mesa, rib, zelenjave, krompirja, gob, tudi agrumov. Prav tako zanimivo dopolni okus sladkih jedi, kjer ga kombiniramo predvsem s cimetom, ingverjem in kardamomom. Pogosto je sestavina različnih začimbnih mešanic, kot je na primer kari.Kadar uporabljamo sveže liste, moramo vedeti, da s toplotno obdelavo naglo izgubijo okus. Zato sesekljane jedi dodamo šele proti koncu kuhanja, še bolje pa takrat, ko jo postrežemo, podobno kot peteršilj. Seveda pa lahko jedi že med kuhanjem dodamo sveži koriander, najbolje kar šopek, in bo pridobila imeniten okus. Preden postrežemo, lahko liste odstranimo, da ne bodo moteči med jedjo.Semena koriandra uporabljamo posušena, cela ali mleta, z njimi začinimo mesne in zelenjavne jedi, dodajajo jih klobasam in stročnicam, najpogosteje v družbi drugih začimb. Lahko jih meljemo sami, v mlinčku ali še bolje v terilniku, tik pred uporabo, saj bodo tako imela najbolj izrazit okus.