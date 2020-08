Zelenjavna juha s pestom

Za 4 osebe:

300 g stročjega fižola

2 korenčka

1 por (samo beli del)

3–4 stroki česna

1 bučka

1 zrel paradižnik

1 pest sveže bazilike

50 g parmezana

oljčno olje

sol, poper, kumina, lovorjev list

Zelenjavo očistimo in narežemo, fižol, bučko in paradižnik na koščke, korenje in por na kolobarje. Česen stremo. Na oljčnem olju dušimo por in polovico sesekljanega česna, dodamo korenje in paradižnik, premešamo in dušimo še deset minut. Dodamo fižol, sol, poper, kumino in lovor in zalijemo z vodo, da je zelenjava dobro pokrita. Kuhamo deset minut, dodamo bučke in pustimo na majhnem ognju še pet minut. Medtem v možnarju stremo preostali česen in sesekljano baziliko, rahlo solimo in zalijemo z malo olja. Če nimamo možnarja, zmeljemo v blenderju, a ne preveč gladko. Na koncu dodamo naribani parmezan in premešamo. Juho postrežemo v krožnikih, v vsako damo žlico pesta.

V zelenjavne juhe in enolončnice lahko damo vse, kar imamo pri roki, prav vso zelenjavo, ki v tem času raste na vrtu. Če želimo, da bo jed bolj krepka, vanjo zakuhamo krompir ali testenine.Zgostimo jo z zmečkanim krompirjem, žlico drobno mletih kosmičev, rdečo lečo, ki se hitro razkuha, ali naribanim parmezanom, ki ga potresemo po juhi, ko je že na krožniku. Zanimiv in krepak okus bo naša enolončnica dobila z dodatkom pesta, pripravljenega iz bazilike.