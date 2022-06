Zelenjavna juha, ki se jo da pojesti

Na olju prepražimo očiščen in narezan por. Ostalo zelenjavo očistimo in narežemo na majhne koščke. Poru dodamo korenje, peteršiljevo korenino, zeleno in grah. Vse skupaj nekaj časa pražimo. Zalijemo s kozarcem in pol vode in dodamo preostalo zelenjavo ter oprano lečo. Vse skupaj kuhamo, da se zelenjava in leča dobro zmehčata. Preberite na Polet.si