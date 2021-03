Zeleni plodovi skrivajo temna semena

Rastlina izvira iz jugozahodne Azije. FOTO: Md Abu Jubaer Piash/Getty Images

Stroke s semeni zdrobimo v možnarju in dodamo v jed, ko se kuha. FOTO: Mahirates/Getty Images

Je ena od obveznih sestavin karija.

Kardamom je ena od za nas eksotičnih začimb, ki v domači kuhinji ni prav pogosta. Kdor rad okuša nove jedi in preizkuša nove recepte, pa ga bo z veseljem postavil na seznam nepogrešljivih začimb.Rastlina izvira iz jugozahodne Azije, kjer je tudi danes gojijo največ, zato se največ uporablja v azijski kuhinji. Kot začimba se uporabljajo plodovi, ki so zunaj zeleni, v sebi pa skrivajo temna semena. Kupimo lahko celega ali mletega v prah. V jedi lahko kuhamo cele plodove ali pa dodamo mletega. Izrazitejši okus in vonj ima, če ga meljemo sproti.Tudi ponekod po Evropi ga imajo zelo radi, predvsem v Skandinaviji, kamor so ga s svojimi potovanji iz Istanbula že okoli 10. stoletja prinesli Vikingi. Skandinavci ga na primer dodajajo kavi, Nemci pa predvsem drobnemu pikantnemu pecivu. V kuhinji ga Evropejci dodajamo predvsem v sladke jedi in kavo, Azijci pa tudi v slane.Ima značilen, rahlo limonast okus s pikantnim pridihom, ki daje jedem svežino, podobno kot ingver, s katerim je v sorodu. Zelo dobro se povezuje z drugimi začimbami, s katerimi tvori harmonične okuse, na primer s cimetom, ingverjem, klinčki, koriandrom, kumino, mleto papriko, poprom in žafranom. Kot mnoge začimbe ima tudi kardamom številne zdravilne učinke na telo, menda deluje kot afrodiziak.Ljubitelji karija vedo, da ga najdejo v tej mešanici, dodajamo ga tudi v različne enolončnice, mesne in zelenjavne. S kardamomom v prahu natremo perutnino, ki jo bomo pekli na žaru ali v pečici, dodamo pa ga lahko tudi v marinado, s katero začinimo meso pa tudi ribe. V Aziji oziroma na Bližnjem vzhodu ga obvezno dodajajo v pilav, jed je pripravljena iz popečenega riža ali zdroba, kuhanega v mesni juhi.Zelo dobro se poda k sadju, z njim začinimo na primer pečena jabolka ali hruške, ščep ali dva ga dodamo k mešani sadni solati. Prav tako ga dodajamo sadnim kompotom, najdemo ga tudi v receptih za drobno pikantno pecivo, zamešamo ga v zeliščni ali sadni jogurt ali dodamo mlečnemu rižu ali zdrobu. Poseben okus da toplim oziroma vročim pijačam, predvsem kavi in čaju, pa tudi kuhanemu vinu in vroči čokoladi.