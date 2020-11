Zeleni listi odišavijo meso in stročnice

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zimzeleni lovor gojimo tudi kot okrasno rastlino. FOTO: Maksims Grigorjevs/Getty Images

Če na vrtu gojimo grm lovorja, liste posušimo sami.

Obvezen je v kislem zelju in repi, dodajamo ga v enolončnice in k pečenemu mesu.

Je ena najbolj priljubljenih začimb, ki jih uporabljamo v vsakdanji kuhinji. Nepogrešljiv je v mesnih jedeh, pa v juhah in enolončnicah, tudi zelenjavnih. V kuhinji uporabljamo posušene liste, cele ali zdrobljene, v zdravilstvu in kozmetiki pa je cenjeno lovorjevo olje, ki ga pridobivajo iz drobnih plodov. Sredozemska rastlina raste tudi po naših vrtovih, ne le na Primorskem, temveč tudi v notranjosti. Lovor je drevo, ki zraste do skoraj dvajset metrov visoko, če mu seveda pustimo, oblikujemo pa ga lahko tudi v grm. Na vrtu ga gojimo tudi kot okrasno rastlino, priljubljen je zaradi lepih zelenih listov, še toliko bolj, ker je zimzelen.Čeprav ga dobimo v vsaki trgovini in je poceni, ga raje sušimo sami, če nam slučajno raste na vrtu. Letos smo sicer že pozni, saj poleti nabiramo liste, ki rastejo iz mladih poganjkov. Sicer bi jih lahko nabirali vse leto, glede na to, da je zelen tudi pozimi, a poleti ga je najlažje posušiti. Liste razgrnemo po pladnju, najbolje v eni plasti, ter v temnem in zračnem prostoru. Suhi listi morajo biti krhki, kar preverimo tako, da jih upognemo, morajo se prelomiti. Posušimo jih toliko, kolikor predvidevamo, da jih bomo porabili v enem letu, saj sčasoma izgubijo vonj in aromo. Spravimo jih v steklene kozarce ali papirnate vrečke in hranimo v shrambi.Jedem dodajamo cele liste ali pa jih zdrobimo, na primer v možnarju. Če damo v jed cele, jih prelomimo, tako so svetovale že stare gospodinje, saj se tako izloči več učinkovin. Lovor sicer uporabljamo vse leto, posebno pogosto pa v zimskih jedeh. Obvezno ga dodajamo kislemu zelju in kisli repi, pogosto pa ga dodajo že v procesu kisanja. Tudi v dušeno belo in rdeče zelje se poda, pa v jedi iz stročnic ter tudi druge enolončnice in juhe, tako zelenjavne kot mesne.Stolčene ali zdrobljene liste dodamo k marinadam za meso in ribe, ki jih bomo pozneje spekli v pečici ali na žaru. Kadar pripravljamo pečenko ali pečena rebra, z ostrim nožem na nekaj mestih zarežemo v meso in v zareze zatlačimo lovorjev list. Tako bo bolj učinkovito odišavil meso, pa še posušil se ne bo med pečenjem. K mesu in drugim težkim jedem pa ga ne dodajamo le zaradi arome, temveč tudi zato, ker kemične spojine, ki jih vsebuje, ugodno vplivajo na prebavo.