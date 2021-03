Zelena jedrca v tortah in solatah

Najdemo jih v številnih receptih za sladice. FOTO: Getty Images

Pistacije imajo med oreščki, ki veljajo za zdravo hrano, najmanj kalorij.

Izvira iz jugozahodne Azije. FOTO: Yilmazuslu/Getty Images

Pistacija je drevo, ki izvira iz jugozahodne Azije, med največje pridelovalce danes spadajo Iran in Turčija pa tudi ZDA. Drevo, ki najbolje uspeva v sušnem podnebju, sicer zraste do deset metrov visoko, v nasadih je zaradi lažje obdelave in obiranja nižje. Slastna in okusna jedrca se skrivajo v koščičastem plodu oziroma orešku, ki je bledo rjave barve in trd, tako da ga z roko skorajda ne moremo streti.Uživanje jedrc ima dolgo tradicijo, saj gre za izjemno hranljivo živilo, bogato z beljakovinami, maščobami, ogljikovimi hidrati pa tudi koristnimi minerali. Zaradi bogate hranilne vrednosti so primerna za vmesne prigrizke, ko nas popade želja po nečem slanem, na primer čipsu, raje sezimo po pesti oreškov. Jedrca pistacije lahko kupimo v orešku ali oluščena, pražena ali surova, slana ali neslana. Oreške tremo z drobilcem orehov, če so že razprti, pa jih do konca odpremo s prsti. Jedrce ima še tanek zelen ovoj, ki ga lahko brez skrbi zaužijemo.Poleg tega, da jih uživamo kot prigrizek, same ali v družbi z drugimi oreški in suhim sadjem, so nadvse uporabne tudi v kuhinji, zlasti v orientalskih sladicah. Najbolj znana je gotovo baklava, tradicionalna orientalska in balkanska sladica iz vlečenega testa, mletih oreščkov in sladkega sirupa. Za nadev uporabimo orehe, pistacije ali mandlje, vsake posebej ali mešane. Seveda ne moremo mimo pistacijevega sladoleda, ki je ena bolj priljubljenih vrst te omamne ledene sladice.Pri nas s pistacijami nadomestimo orehe, ki uspevajo v naših krajih, zato so tradicionalno del naše kuhinje. Zelo dobra je kombinacija pistacij in mandljev. Poskusimo pripraviti pistacijevo potico ali kolač, grobo mleta ali sesekljana jedrca potresemo po torti, sadni solati ali smetanovem premazu.Prijeten, nekoliko sladkast okus pa se imenitno ujame tudi s slanimi jedmi, z mesom, predvsem perutninskim, ter ribami. Prijetno dopolni okus zelenjave, kuhane oziroma dušene in surove, dodajamo jih na primer špargljem in artičokam, potresemo jih po solatah. Z jedrci okrasimo narezek, posebno se podajo k sirom, tako mehkim kot trdim, nasekljana jedrca zmešamo v zeliščno skuto ali cela grizljamo skupaj z rezino trdega sira.