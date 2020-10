Zdravilna začimba intenzivnega okusa

GETTY IMAGES/ISTOCKPste tudHOTO Raste tudi na naših vrtovih. FOTO: Emer1940/Getty Images

Spada med najstarejše začimbe, v kuhinji in zdravilstvu so jo uporabljale že stare civilizacije.

Kumina je gotovo ena najpogosteje uporabljanih začimb, tudi v slovenski kuhinji, z njo pa oplemenitimo predvsem slane jedi. Njena uporaba v kulinariki se tesno prepleta s tisto v domači lekarni, saj na primer čaj iz kumine pripravimo, ko imamo prebavne težave. Zato ne čudi, da s kumino začinimo težke, predvsem mesne jedi. Dodajamo jo rdečemu mesu, govedini in svinjini, brez nje tako ne gre pri kuhanju golaža, dušenih govejih zrezkov s čebulo pa seveda pri vseh vrstah pečenega mesa, od klasične pečenke do zlato zapečenih reber.Dodajajo jo tudi klobasam in z njo natrejo suhe mesnine pred dimljenjem. Uporaba začimbe je prav tako pogosta pri zelenjavnih jedeh, na primer iz zelja in drugih kapusnic, ki bi lahko obležale v želodcu. Dodajamo jo fermentiranim jedem, zlasti kislemu zelju in repi, lahko že v postopku kisanja. Popestrila bo solato iz svežega naribanega zelja in vloženo rdečo peso. Ne pozabimo na kruh s kumino, zlasti ga dodajajo v testo za težke, kisle črne vrste kruha.Njen okus se poda k slanemu pecivu: potresemo jo po listnatem testu, iz katerega spečemo hrustljave kruhke ali paličice, da bo še bolj raznoliko, pa dodamo sezamova ali druga semena.Kupimo lahko cela ali mleta semena, pri čemer je treba povedati, da imajo cela, ko jih pregriznemo, precej intenziven okus. Zato mnogi raje segajo po mleti, ki v jedi ne bo tako opazna. Ker se začimba v prahu hitro razdiši, je bolje kupiti semena in jih sproti mleti v mlinčku ali možnarju.Sicer pa jo lahko naberemo v naravi, divje rastočo najdemo na travnikih po vsej Evropi pa srednji Aziji in Afriki ali jo gojimo na svojem vrtu. Je nezahtevna dvoletna rastlina, pri kateri lahko uživamo mlade liste, uporabna pa je tudi korenina. Liste lahko trgamo vse leto, semena pa dozorijo in so primerna za nabiranje jeseni, prav septembra. Iz njih pripravljajo tudi eterično olje, ki ga uporabimo v domači lekarni.Kumina velja za eno najstarejših začimbnih rastlin, katere učinke so cenile že stare civilizacije. Od navadne (Carum carvi) moramo ločiti orientalsko (Cuminum cyminum) ter črno (Nigella sativa), vse se uporabljajo v kulinariki in zdravilstvu, so pa to tri različne rastline.