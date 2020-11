Zdravi sladki grižljaji

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V shrambi naj bo mešanica suhega sadja in oreškov. FOTO: Vovchyn Taras/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Navadni jogurt zmešamo z žlico domače marmelade. FOTO: Porosolka/Getty Images

Temna čokolada je boljša izbira od mlečne.

Večina ljudi se rada posladka, mnogi pa imajo ob vsakem sladkem grižljaju slabo vest. Vendar si lahko pripravimo tudi sladke jedi, ki niso škodljive, celo nasprotno, tudi sladko je lahko polnovreden obrok. Kdor se ne želi izpostavljati skušnjavam, med domačimi zalogami preprosto ne bo hranil sladkarij. Kljub temu pa je dobro imeti nekaj živil, s katerimi potešimo neizogibno potrebo po sladkem.Poglejmo, katere sestavine so lahko osnova za okusne in zdrave obroke, s katerimi se bomo posladkali in nas bodo hkrati nasitili. Gre za živila, ki imajo daljši rok trajanja, zato jih lahko kupujemo na zalogo, da bo res zmeraj vsaj nekaj pri roki. V shrambi naj bo obvezno nekaj kozarcev marmelade, najbolje domače, pripravljene s čim manj sladkorja, pa tudi steklenička gostega sadnega sirupa. Med nujne zaloge spadajo tudi raznovrstni oreški in suho sadje, kupujemo jih lahko posamezno ali v mešanicah, običajno pakiranih v manjše vrečke.Vendar pozor, pri večjih količinah se splača preveriti cene in tako suho sadje kot oreške kupovati na kilo. Na tak način lahko občutno prihranimo, pa še mešanice si sestavljamo po svojih željah. V sladki shrambi je obvezna tudi čokolada, najbolje temna z vsaj 70 odstotki kakava, ki jo bomo dodajali različnim posladkom, tu in tam pa si je bomo privoščili tudi košček kar tako. Iz shrambe se selimo v zamrzovalnik, v katerem naj bo kakšna vrečka zamrznjenega sadja, na primer jagodičja.Tudi to lahko kupimo, jagode, borovnice, maline, gozdne sadeže ali različne mešanice. Večina zamrznjenega sadja je že sladkana, zato sladkorja nikar ne dodajajmo še sami. Vse naštete sestavine, ki jih imamo stalno na zalogi, bomo kombinirali med seboj ali z drugimi, svežimi živili.Ko začutimo potrebo po sladkem, si privoščimo žlico marmelade, ki jo lahko pojemo kar samo, če smo bolj lačni, jo namažemo na kruh ali zmešamo v navadni jogurt.Ta je tudi sicer odlična osnova za sladke jedi. Zmešamo ga s koščki suhega sadja in oreškov, dodajamo pa mu narezano sveže ali zamrznjeno sadje ali ga potresemo z naribano čokolado. Jogurtu lahko dodamo tudi skuto, iz svežega ali zamrznjenega sadja pripravimo sladke smutije. Imenitne in preproste sladice pripravimo iz svežega sadja, ki ga kombiniramo s čokolado.Banane, jagode, ananas ali drugo sadje narežemo na koščke, v kozici raztopimo jedilno čokolado in z njo prelijemo sadne koščke. Postrežemo še vroče. Kombinacij je ob pravih sestavinah neskončno, pri tem pa vendarle ne pozabimo, da gre za resda zdrava, a tudi kalorična živila, zato jih uživajmo v majhnih količinah.