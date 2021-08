Zavitek iz bučk sestre Nikoline

Tudi vam bučk preprosto ne zmanjka? Tudi pri nas še kar vztrajajo, zato mi vztrajamo z idejami za okusne recepte, kako jih spraviti v promet. Ker bučke rastejo tako hitro, da včasih kakšne ne moremo sproti pobrati in zraste do velikosti, ko je še komaj užitna, smo pripravili ta recept sestre Nikoline. Za odličen bučkin zavitek, ki ga boste želeli jesti vsak dan. No, pa tudi nihče okoli vas se ga ne bo branil, verjemite!Recept vas čaka na Odprti kuhinji.