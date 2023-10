Zato je Trst tako dobra izbira za izlet (in kam na najboljšo kavo/kosilo)

Ko si v prvih jesenskih dneh, ko me zjutraj na poti v službo že spremlja megla in spomini na poletne počitnice začnejo bledeti, zaželim vonja po morju, dobre kave ali zgolj trenutek sproščenosti, se takoj spomnim, da bi šla spet lahko v Trst. Pokličem prijateljico in že se elegantno peljeva v smeri Primorske.

Kaj je na Trstu, da ga Slovenci tako obožujemo, sem vprašala prijatelje, ki ga redno obiskujejo. Predvsem me je zanimalo, kaj si gredo (če si sploh gredo) pogledat. In njihov odgovor? Večinoma gredo na dobro kavo ali aperol, kratek sprehod, morda kaj pojesti in nato domov.

Tudi sama sodim med slednje, čeprav si vsakič rečem, da si bom šla pa tokrat še kaj posebnega ogledat. Pa vedno zmanjka časa. Je bila pa ena stvar, ki so jo skoraj vsi omenili, ko smo se pogovarjali o Trstu. In sicer da se je vredno zapeljati iz Trsta po obmorski magistrali do gradu Miramar in se sprehoditi po tamkajšnjih vrtovih. Nadaljujte branje TUKAJ - na ONAPLUS.si.