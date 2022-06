Zaradi te napake pri shranjevanju lubenica izgubi okus in barvo: trik, da zdrži čim dlje

Lubenica je popolna osvežitev za poletje. Zato je za večini izmed nas najbolj logično, da jo hranimo v hladilniku, kjer – vsaj tako verjamemo – zdrži dlje. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da to ni vedno najboljša izbira.

Po mnenju strokovnjakov s portala Real Simple, bi morali lubenico, ki še ni povsem zrela, hraniti pri sobni temperaturi, stran od neposredne sončne svetlobe, saj naj bi tako ohranila svoje hranilne snovi in ​​okus, medtem ko bo v hladilniku hitreje izgubila svoje pozitivne lastnosti. V prostoru z zmerno temperaturo ali v rahlo klimatiziranem, pa bo lubenica zdržala tudi do dva tedna, trdijo. Če je vaša lubenica že zrela in je nimate časa pojesti, je ne režite. V tem primeru dajte celo lubenico v hladilnik, kjer lahko ostane sveža še dva do tri tedne. Nizke temperature bodo namreč upočasnile proces zorenja.

Hladilnik je dobra izbira tudi, če je lubenica že narezana, koščke pa dajte v nepredušno posodo za shranjevanje hrane ali v plastično folijo, da ohranite teksturo in sočnost, pa tudi da lubenica ne vpije drugih vonjav iz hladilnika.