Zamrznjeni keksi za celoletno sladkanje

Praznični dnevi so med drugim dnevi bogato obloženih miz in nešteto slaščic. Med priljubljenimi prigrizki so nedvomno takšni in drugačni keksi. Nekateri nastanejo v domači pečici, nekatere prejmete v dar, na koncu jih je preveč in vsaj nekaj bi jih z veseljem pospravili za pozneje. Kako pa jih shraniti, da bi res ostali okusni, primerne teksture, prave arome in predvsem, da se ne bi pokvarili? Obstaja več načinov shranjevanja piškotov, najprimernejši pa je odvisen od narave slaščic.

Zmehčane kekse za nekaj minut položite v vročo pečico. FOTO: Porosolka/Getty Images

Upoštevajte prvo in osnovno pravilo: preden za daljši čas pospravite kekse, morajo biti povsem hladni. Drži, pravilo je pomembno zlasti, kadar shranjujete ravno pečene dobrote, a morda tudi v primeru, ko se sprašujete, kam s presežkom slaščic, ne bo odveč opozoriti na to pomembno dejstvo. Še topli bi namreč v nepredušno zaprti posodi kondenzirali, zaradi vlage pa bi postali mehki in plesnivi.

Brez mešanja

Naslednje pravilo, ki ga je dobro upoštevati, je: hrustljavih in trdnih piškotov ne shranjujte skupaj z mehkejšimi, saj bi vlaga iz drugih povzročila, da bi se zmehčali tudi hrustljavi zalogaji. Mehkejše shranjujte v nepredušno zaprti plastični posodi, v njej bodo dlje zadržali primerno vlago.

Mehkejše sladke grižljaje zamrznite. FOTO: Bartosz Luczak/Getty Images

Hrustljave je najbolje shranjevati v stekleni posodi, denimo v velikem kozarcu za kekse, ki dopušča nekoliko dotoka zraka in s tem ohranja primerno teksturo.

Niti keksi z izjemno močnimi in bolj blagimi okusi ne bi smeli biti spravljeni skupaj v isti posodi. V tem primeru bi namreč prevladala najizrazitejša aroma in na koncu bi imeli vsi okus in vonj po denimo ingverju, cimetu ali meti.

Triki, ki jih je dobro poznati

Polnjene kekse in tiste s prelivi (čokoladnim ali sladkornim) shranjujte v nepredušno zaprti posodi, med posamične plasti položite peki papir, ki bo preprečil sprijemanje. Da bi čim dlje ohranili potrebno količino vlage in s tem primerno teksturo, v posodo, v kateri shranjujete mehke ter polnjene kekse, položite rezino suhega kruha. Ta bo absorbiral zrak, zaradi katerega bi se sladice hitreje posušile. Rezina kruha se bo čarobno strdila, piškoti pa bodo ostali prav takšni, kot naj bi bili. Podoben učinek ima krhelj jabolka. Ko se kruh ali krhelj posuši, ga preprosto nadomestite z novim.

Pri shranjevanju trdih in hrustljavih keksov kot pripomoček za ohranjanje svežine v posodo dodajte nekaj, kar nase dobro veže vlago: manjšo bombažno vrečko napolnite z jedilno sodo ali rižem ter jo položite v kozarec ob kekse. Oboje bo nase prevzelo odvečno vlago in keksi bodo dolgo hrustljavi. Če se kljub vsemu zmehčajo, nič hudega: položite jih na pekač in za pet minut v pečici segrevajte pri temperaturi vsaj 220 stopinj Celzija, nato jih ohladite na mrežici. Zdelo se vam bo, kot bi jih ravnokar spekli.

Ena od možnosti dolgotrajnejšega shranjevanja je tudi zamrzovanje keksov. Način je zlasti primeren za mehkejše in nadevane slaščice, najboljša za takšno shranjevanje pa je tesno zaprta plastična posoda, da se keksi v zamrzovalniku ne bi navzeli vonjev in okusov druge hrane. Sloje ločite s peki papirjem. Preden jih postrežete, jih vzemite iz zamrzovalnika in od pol do ene ure (manjše od deset do 15 minut) pustite na sobni temperaturi. Tako spravljeni in odtajani piškotki bodo vas in vaše obiske razveseljevali še vse leto.