Zamrznjena živila ohranijo koristne snovi: porabimo jih najpozneje do naslednje sezone

Na višku vrtnarske sezone, ko je pridelka pogosto preveč, da bi ga lahko porabili sproti, je čas za pripravo ozimnice. Zelenjavo in sadje lahko spravimo na različne načine, eden od njih je globoko zamrzovanje. Gre za preizkušeno in praktično metodo konzerviranja svežih živil, pa tudi že pripravljenih jedi.

Zamrznjeno sadje in zelenjavo porabimo najpozneje do naslednje sezone.

Da bodo zamrznjena živila ohranila kar se da veliko koristnih snovi, barvo in obliko, pri postopku spravila upoštevajmo par zlatih pravil. Pravilno zamrznjena zelenjava in sadje ohranita skoraj vso hranilno vrednost, hkrati pa so mikroorganizmi, ki sicer povzročijo propadanje sadja in zelenjave, povsem onemogočeni.

Zamrznemo lahko skoraj vso zelenjavo, na primer stročji fižol, brstični ohrovt, špinačo, blitvo, grah, mlado korenje, buče. Nekatere vrste zelenjave pa je bolje konzervirati na druge načine, na primer paradižnik, bučke in kumare. Lahko pa zamrznemo predelane, bodisi da jih skuhamo v omako ali zgolj spasiramo, to je primeren način za paradižnik.

Zamrzujemo vselej samo zrelo, zdravo in nepoškodovano sadje in zelenjavo, ki ju skrbno očistimo, operemo in narežemo na primerne kose. Nekatere vrtnine zamrznemo cele, na primer brstični ohrovt, pa seveda manjše sadje, kot je jagodičje. Nekatere vrste zelenjave je bolje blanširati, na primer stročji fižol, špinačo in blitvo. V loncu zavremo vodo, jo solimo in v njej na hitro, največ dve ali tri minute, povremo izbrano zelenjavo. Postopek poenostavi posebna košara, v katero naložimo zelenjavo, nato jo vstavimo v lonec vrele vode.

Jagodičje zamrznemo kar celo. FOTO: Sagarmanis/Getty Images

Blanširano zelenjavo potem odcedimo in razporedimo po delovnem pultu, najbolje po razgrnjeni sveži krpi. Počakamo, da se posuši in ohladi, razdelimo na primerne porcije in šele potem spravimo v ustrezno embalažo. Uporabimo lahko vrečke za zamrzovanje ali posode s pokrovom. Zelo praktične so vrečke z zapiralom. Pomembno je, da iz vrečk stisnemo čim več zraka, kar bo najbolj zanesljivo, če shranek vakuumiramo.

Vrečke ali posodice z zelenjavo oziroma sadjem obvezno označimo z nalepkami, na katere zapišemo, kaj je v njih in kdaj smo shranek pripravili; zaznamek lahko naredimo tudi z alkoholnim flomastrom. Zamrznjeno zelenjavo in sadje porabimo najpozneje do naslednje sezone.