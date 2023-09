Zakaj Janez Bratovž misli, da ne more več dobiti Michelinove zvezdice

Presenečenja so vsako leto, nekaj pa je stalnega: vedno imamo vsi svoje mnenje, kdo bi moral »zares« dobiti zvezdico in koga so po krivici spregledali. Spomnimo: pri nas ima ena restavracija dve zvezdici, to je Hiša Franko, osem eno, ena pa je bila letos tudi vrnjena: Ateljeja, ki je prvi dobil zvezdico v Ljubljani, ni več.

Več na Odprti kuhinji.